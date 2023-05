Inspecteur loopt dagelijks 36 km naar commissariaat in Middelkerke om geld in te zamelen voor Sea Life

Politie-inspecteur Bart Vercruysse is maandag gestart met een sportieve crowdfunding ten voordele van zeehond Zytha. Die werd vorige maand in kritieke toestand aangetroffen op het strand in Middelkerke. Dankzij het snelle optreden van de inspecteur kon het dier worden gered. “De mensen van Sea Life Blankenberge leveren schitterend werk, maar ik was verbaasd dat dit belangeloos was. Daarom wilde ik ook graag mijn steentje bijdragen onder de vorm van de Zytha Run. Elke bijdrage, klein of groot, die naar SEA LiFE gaat voor de ondersteuning van deze opvang, zal een groot verschil maken voor deze prachtige dieren”, aldus inspecteur Vercruysse.

Op 14 april kreeg Sea Life in Blankenberge een noodoproep van de lokale politie in Middelkerke. Inspecteur Bart Vercruysse kwam samen met een collega ter plaatse waar er een zeehond gespot was ter hoogte van het Casinoplein. Eenmaal bij aankomst was duidelijk dat deze grijze zeehond in uiterste nood verkeerde en verstrengeld zat in een visnet.

Sea Life rukte met het Zeehonden Rescue Team onmiddellijk uit en kreeg updates van het team van vrijwilligers van het North Seal Team dat al ter plaatse was om de zone af te bakenen rondom de zeehond.

Ondertussen was het duidelijk dat er onmiddellijk ingegrepen moest worden om deze grijze zeehond te redden. Inspecteur Vercruysse twijfelde geen seconde en slaagde erin om samen met zijn collega het visnet rond de nek van de zeehond te verwijderen. Bij aankomst van het Zeehonden Rescue Team bleek al meteen dat er dringende zorg nodig was. De eerste hulp werd toegediend en de zeehond meegenomen naar het Zeehondenhospitaal in Sea Life Blankenberge.

Zytha

Bij aankomst in Sea Life werd de dringende zorg voortgezet, en het team van Sea Life slaagde erin om het dier te redden en te stabiliseren. Ondertussen werd ook de lokale politie bedankt voor hun tussenkomst en in het bijzonder inspecteur Vercruysse die door zijn ingrijpen het dier heeft kunnen redden.

De grijze zeehond werd dan ook toepasselijk naar de dochter van inspecteur Vercruysse genoemd namelijk: Zytha.

Ziekenbezoek

Nog steeds onder de indruk bracht inspecteur Vercruysse enkele dagen nadien een bezoek aan het Zeehondenhospitaal waar hij Steve Vermote, algemeen directeur van Sea Life, ontmoette.

“Zonder het ingrijpen van de politie-inspecteur had dit dier het niet gered. Het team heeft zich ondertussen heel druk ontfermd over Zytha en blijft de situatie opvolgen”, aldus Steve Vermote.

Crowdfunding

SEA LiFE Blankenberge zet zich nog steeds belangeloos in voor de zeehonden aan de Belgische kust zonder enige vorm van subsidie of steun. Zeehondjes die opgevangen worden, krijgen een adoptieouder toegewezen, die een bedrag van 500 euro betalen als tussenkomst in de kosten van de verzorging, dierenarts en andere kosten.

“Het klopt dat we dit nog steeds zonder subsidies of andere vorm van overheidssteun doen. Een zeehond opvangen kost gemiddeld 5.500 euro. Dit houdt in dat het dier door onze dierenarts wekelijks meerdere keren gecontroleerd wordt, de eerste zorgen toegediend worden en indien nodig gebeuren er ook operaties om het dier te stabiliseren.”

“Zeehonden die in ons hospitaal terechtkomen, blijven gemiddeld een tweetal maanden bij ons, voor ze weer in de Noordzee vrijgelaten kunnen worden. Uiteraard is de steun van de adoptieouders welkom om de kosten ietwat te drukken, maar weliswaar niet genoeg om alle kosten te dragen voor de opvang en verzorging”, aldus Steve Vermote.

Inspecteur Vercruysse, die duidelijk begaan was met het lot van Zytha, heeft daarom eigenhandig een crowdfunding opgezet waarbij hij twee weken lang, van 8 tot 22 mei, dagelijks naar het commissariaat in Middelkerke zal lopen. De inspecteur loopt daarvoor dagelijks 36 kilometer en laat zich hierbij sponsoren door lokale handelaars en vrienden.

Vrijlating

Volgens Jonathan Meul, hoofd dierenverzorging bij Sea Life Blankenberge is er een positieve vooruitgang. “Ondertussen is Zytha aan de beterhand en is er al zicht op een vrijlating. Als de conditie van Zytha zo blijft verder evolueren voorzien wij om Zytha vrij te kunnen laten op woensdag 31 mei, in de namiddag, symbolisch op dezelfde plek in Middelkerke waar Zytha was gevonden.”

“Het vrijlaten van deze dieren is ons uiteindelijke doel. Dit jaar hebben we al meer dan tien zeehonden opgevangen in ons Zeehondenhospitaal en zijn dan ook uitermate blij dat Zytha aan de beterhand is en hij ook vrijgelaten kan worden.”