Insectenboerderij Tor Royal wint Klimop. award 2022: “Insecten zijn duurzaam én ook nog eens lekker”

Het Deerlijkse bedrijf Tor Royal van Lies Hackelbracht, dat insecten kweekt, verkoopt en promoot, is de winnaar van de 14de Klimop. award. Een initiatief van de vzw Natuur. koepel die elk jaar een bedrijf, organisatie of project in de kijker zet die een vooruitstrevende rol speelt op vlak van natuur en/of milieu in de regio.

Tor Royal kweekt zelf meelwormen, die rechtstreeks bij de boerderij te bestellen zijn: vers, geblancheerd, diepgevroren of geroosterd. Daarnaast is er een uitgebreid assortiment aan smakelijke insecten-producten verkrijgbaar, zowel van eigen makelij als van collega-kwekers. Je kunt er ook terecht voor allerhande insectenworkshops.

Voordelen

“Het grote voordeel van insecten eten is de duurzaamheid”, verduidelijkt Nele Devriendt van de vzw Natuur. koepel. “Ze vormen een bron van eiwitten met een veel kleinere ecologische voetafdruk in vergelijking met vlees. Het vraagt minder ruimte om ze te kweken; ze worden namelijk gekweekt in boven elkaar gestapelde bakken. Ze kunnen leven van reststromen uit de landbouw. Ze zijn veel efficiënter, want 10 kg voer levert 9 kg insecten op, tegenover maar 1 kg rundvlees. Er is ook amper water nodig, die halen ze uit hun voeding. Ze veroorzaken ook minder mest, ammoniak, stikstof en methaan. Insecten eten is iets waar veel mensen moeten aan wennen, maar in 80 procent van de landen in de wereld worden zo’n 4.000 verschillende soorten insecten gegeten. “Insecten zijn smaakvol, bevatten meer eiwitten, vitamines, mineralen, gezonde vetten en vezels. Meelworm smaakt een beetje naar noten en kan in de keuken ook zo gebruikt worden.”

Innovatieve landbouw

“Insecten kweken is een innovatieve landbouwtak die heel wat potentieel heeft voor de toekomst. Lies noemt zichzelf dan ook heel bewust boerin, al zijn haar activiteiten zoveel ruimer dan het kweken zelf. Dat we 3,3 miljoen varkens hebben in West-Vlaanderen is nefast voor onze luchtkwaliteit en biodiversiteit, dat kunnen we in deze periode regelmatig in de media vernemen. Als we die zouden vervangen door 3,3 miljoen meelwormen, dan zou noch het milieu, noch de mens daar last van hebben. Daarom is Lies Hackelbracht een verdiende winnaar.”

Info: www.torroyal.be