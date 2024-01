Inschrijvingen voor stedelijke jeugdkampen van start gegaan

Het stadsbestuur organiseert dit jaar weer heel wat vakantiekampen voor de jeugd. Dat gebeurt dankzij de inzet van de stedelijke sportdienst, de stedelijke jeugddienst en de stedelijke kinderboerderij, die voor de praktische uitwerking van de kampen zorgen. De inschrijvingen zijn op woensdagavond 17 januari van start gegaan.

Het aanbod heeft plaats tijdens de krokusvakantie (die al op maandag 12 februari start), de paasvakantie en uiteraard de twee maanden lange zomervakantie. De stad richt zich tot kinderen vanaf de eerste kleuterklas tot en met het derde jaar secundair onderwijs.

• In de krokusvakantie hebben er sportkampen plaats (in en om de sporthal) en kampen op de stedelijke kinderboerderij.

• Ook in de paasvakantie kunnen de jongens en meisjes voor kampen bij de sportdienst (met diverse thema’s) en op de kinderboerderij terecht. Er is bovendien speelpleinwerking op het mooie domein De Warande aan de Aartrijkestraat. De wat oudere jeugd (de 12-plussers) kan nabij het skatepark aan het zwembad genieten van de werking van Torhout Beach onder de leiding van jeugdopbouwwerker Lars Courtens. En dan is er ook nog een initiatief met als voorlopige werknaam Torhout X-tra. “Telkens op dinsdag zullen we een uitstap tegen een heel democratische prijs voorzien voor de 12- tot 18-jarigen”, legt jeugdconsulent Brecht Colpaert uit. “We zijn dat concept echter nog aan het bijspijkeren.”

Speelpleinwerking

• In de zomervakantie zal hetzelfde aanbod gelden als in de paasvakantie, maar voor een langere periode. Dan komt onder meer de speelpleinwerking op De Warande op kruissnelheid. En organiseert de stedelijke kinderboerderij naast de traditionele kinderkampjes tevens een heus jongerenkamp. (JS)

Het overzicht van de verschillende kampen en activiteiten is te vinden op www. torhout.be/vakantiekampen.