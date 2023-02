Inofec Triatlon Team Tielt uit ongenoegen over sluiting zwembad in open brief

De sluiting van het zwembad heeft er hard ingehakt bij Inofec Triatlon Team Tielt. Lid Kristof Van De Keere schreef daarom een brief om zijn gevoel, maar ongetwijfeld ook dat van alle leden en andere sportclubs/scholen, te beschrijven. Om hun ontgoocheling en ongenoegen duidelijk te maken, organiseert ITTT zaterdag om 10.30 uur een symbolische actie aan het zwembad.

Hieronder kan u de open brief van Kristof Van De Keere lezen:

“Op 31 januari, 6 maand na de gedwongen sluiting van het zwembad in Tielt, deelde het stadsbestuur op een vergadering voor alle betrokken clubs en scholen mee dat het zwembad definitief wordt gesloten. Dit is een zwaar verdict voor alle betrokkenen en dat het zo drastisch zou zijn, hadden we niet zien aankomen.”

“Het rapport dat werd ontvangen van Sanacon werd toegelicht op de vergadering en blijkbaar stond het zwembad al gedurende twee jaar onder monitoring vanwege de slechte staat. Niemand van de aanwezigen was hier van op de hoogte. In mei werd ons zelfs door de schepen van sport meegedeeld dat de kuip van het zwembad nog in goede staat was en dat we gerust nog een aantal jaar verder konden. Dat bleek dus niet waar te zijn, want het zwembad werd begin juli van de ene dag op de andere gesloten. Maar we hadden hoop, want er werd gekeken naar mogelijke opties om het zwembad te herstellen. En nu valt het verdict: die zijn er dus niet.”

Zand in de ogen gestrooid

“Al meer dan 5 jaar wist men dat er iets grondigs moest gebeuren. Maar er werd ons al die tijd zand in de ogen gestrooid en de staat van het zwembad werd alsmaar erger, waardoor we nu voor voldongen feiten staan. Maar geen nood, want het stadsbestuur laat weten dat het de getroffen zwemmers en verenigingen niet aan hun lot overlaat en de reeds bestaande ondersteuningsmaatregelen worden verdergezet. Dank u Stad Tielt, dat is het minste dat je kan doen. Uiteindelijk zijn de kosten daarvoor miniem vergeleken met het onderhoud en eventuele herstel van een zwembad dat men zou moeten betalen.”

“Wat ons vooral stoort in de communicatie van Stad Tielt is het totaal negeren van de sociale impact van hun wanbeleid”

“Wat ons vooral stoort in de communicatie van Stad Tielt is het totaal negeren van de sociale impact van hun wanbeleid. We hebben in al die tijd dat we zwommen in Tielt amper een politicus gezien die eens naar het zwembad kwam uit interesse, om de sfeer op te snuiven. Het zwembad was een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor zowel jong als oud, recreatieve of actieve sporter… Het was een plek waar je een gezellige babbel kon hebben met elkaar, met de goedlachse en steeds nabije redders… Een plek om tot rust te komen. Godzijdank dat we het zwembad nog hadden tijdens de coronaperiode!”

“Maar nu zijn we dus ons biotoop kwijt en men lijkt dus niet te beseffen welk soort gevolgen dit heeft. Het zwembad is niet te vervangen door een luttele toegift van het stadsbestuur aan de scholen, verenigingen en particulieren. Wij ervaren nu al de impact van de sluiting van het zwembad voor onze clubs. Overvolle zwembaden in de buurt, vechten voor een baantje, … trainingsschema’s die niet degelijk kunnen uitgevoerd worden, en rustig zwemmen is er ook niet meer bij. Waar zijn de senioren die elkaar vonden in het zwembad van Tielt om er rustig baantjes te trekken en achteraf nog eentje te drinken in de cafetaria? Weg…”

Maatschappelijk belang

“En wat met het maatschappelijk belang om élk kind in deze regio de kans te geven te leren zwemmen? Waar moeten de scholen naartoe? De zwemclub met hun jeugdwerking? En wat zegt het stadsbestuur? We zijn bezig met de plannen voor een nieuw zwembad. Maar in werkelijkheid is er nog niks geregeld voor de bouw ervan. Al jaren zijn er die plannen, maar die zijn zo vaag en dat dossier gaat niet vooruit. Zoals het er nu naar uit ziet, en dat was blijkbaar ook de teneur op het infomoment, ziet het er slecht uit. Gemiddeld duurt het ongeveer 6 jaar om een zwembad te bouwen, maar op dit moment is er nog geen locatie, geen financiën,…”

“De situatie kunnen we op dit moment niet veranderen, dat beseffen we. Maar we vinden wel dat we een signaal moeten geven naar het stadsbestuur dat het zwembad al jarenlang verwaarloosd werd en dat er niets aan gedaan werd en dat wij dus zeer teleurgesteld zijn in het beleid hieromtrent. Dit signaal brengen we vanuit de clubs…”