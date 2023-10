Innoverende ondernemers en chefs pakken uit met culinair festival Poperinge Proeft “Circulair voedselsysteem op de kaart zetten”

Van vrijdag 6 tot dinsdag 10 oktober kan je in Poperinge ontdekken hoe een wereld zonder voedselverspilling eruit kan zien. Dan slaan innoverende ondernemers en chefs hun handen in elkaar om een circulaire voedingseconomie een stapje dichterbij te brengen.

Het verhaal van Poperinge Proeft begon in Brussel. “Daar experimenteerde sinds 2015 Steven Desair en zijn foodlab Eatmosphere met het opwaarderen van voedsel(overschotten). Via samenwerkingen met topchefs zoals Nicolas Decloedt en Willem Hiele ontwikkelde oprichter Steven Desair al kimchi en gebroken koekjes, waarmee hij de GaultMilau sustainability award 2018 in de wacht sleepte”, legt Melanie Bulckaert van maatwerkbedrijf Sowepo uit.

“De Brusselaar kwam terecht in Poperinge toen hij een partner zocht om de enorme tomatenoogst van wild farmer Dries Delanote om te zetten in passata. Dat werd Sowepo (of Sociale Werkplaatsen Poperinge), dat mensen met een arbeidshandicap achter de kookpotten of op het veld zet. Met die twee laatste partners sleutelt Desair nu aan een Mexicaanse chutney van onrijpe tomaten, waarvoor hij steun kreeg van Vlaanderen Circulair. Op voorwaarde dat hij er een evenement rond zou breien, tenminste. Et voila, Poperinge Proeft was geboren.”

Circulaire voedselketen

Het culinaire festival Poperinge Proeft in een notendop: een bezoek aan een ‘wilde’ boerderij, workshops en vooral heerlijk eten. “De driedaagse draait helemaal om een circulaire voedselketen waarin niets verloren gaat. En dat kan de hele wereld veranderen. Een derde tot de helft van het wereldwijd geproduceerde voedsel belandt niet in onze monden”, aldus Melanie.

“De impact daarvan is enorm. Onderzoekers zien het oplossen van voedselverspilling zelfs als een van de acties met het grootste potentieel om onder de twee graden klimaatopwarming te blijven. Daarvoor is echter meer nodig dan enkel het opeten van je broodkorsten. Ook bedrijven moeten met elkaar samenwerken om hun reststromen om te zetten in waardevol voedsel.”

Fermentatie

Op vrijdag 6 oktober toont Kyle Boland, voormalige sous-chef van Chambre Séparée, hoe je zelf aan de slag kan met fermentatie. Diezelfde dag geven Foodlab Proef en maatwerkbedrijf Sowepo samen een gratis workshop voor ondernemers die circulair willen werken met voedsel. Poperinge Proef is een samenwerking tussen Eatmosphere, stad Poperinge, maatwerkbedrijf Sowepo vzw, Kyle Boland, Foodlab Proef, foodlabo Fermenthings, Monde des Mille Couleurs van Dries Delanote en restaurant Goeste.

Permacultuur

Op zaterdag 7 oktober leidt Dries Delanote de bezoekers rond in zijn boerderij Le Monde des Mille Couleurs. “Permacultuur, biologische landbouwtechnieken en voedselbossen transformeerden de plek in een biodiverse voedseljungle. Na die wandeling schuiven we op zondag maar wat graag aan bij de lunch in restaurant Goeste. Daar sluit zaakvoerder Bart Mostaert Poperinge Proeft af met een samenspel van lokale producten en funky toetsen”, vertelt Melanie. “Als uitsmijter kunnen lokale besturen op 10 oktober nog leren hoe ook zij op hun grondgebied een duurzamer en circulair voedselsysteem kunnen faciliteren.”

Info: www.tomatl.be/poperingeproeft