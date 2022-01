Innovatieve woonvormen in de Gilde in Ruddervoorde: “Inzetten op betaalbaarheid en duurzaamheid”

De provincie West-Vlaanderen onderzoekt in samenwerking met gemeente Oostkamp de mogelijkheden om in De Gilde in de Vlamingstraat in Ruddervoorde innovatieve woonvormen onder te brengen, om zo het behoud van een bruisend centrum te garanderen.

De Gilde is een begrip in Ruddervoorde. Dit parochiaal centrum, eigendom van de vzw Decanale Werken Brugge Stad, was meer dan 100 jaar lang een centrale ontmoetings- en uitgaansplek van de lokale gemeenschap. Het gebouw heeft dan ook een grote emotionele waarde in het dorp. Het karakteristieke gebouw is op zich niet beschermd, maar heeft wel het kenmerkend uitzicht van een patronaatszaal uit die tijd, een waardevolle dakconstructie en is opgenomen in de Inventaris Onroerend Erfgoed. Reden genoeg dus om te onderzoeken of het mogelijk is om het huidige gebouw te behouden. De eigenaar wil het samen met de grond verkopen. Het gebouw is oud en staat sinds de vernieuwing van sport- en cultuurcomplex Ridefort leeg. Het perceel waarop het gebouw staat, is 600 vierkante meter groot en ligt volledig in woongebied. Het zou een ideale plek zijn voor jonge gezinnen. Het behouden en aantrekken van jonge gezinnen in de dorpskern is belangrijk voor het voortbestaan van een bruisende gemeenschap. Essentiële voorwaarde zijn betaalbare woningen, wat op vandaag niet zo evident is in een dorpscentrum. Bij de verkoop van De Gilde aan een klassieke bouwpromotor zou dit oude gebouw uit 1906 wellicht afgebroken worden om plaats te ruimen voor een gewoon bouwproject, vermoedelijk een eerder traditioneel appartementsblok, omwille van maximale rendabiliteit. Vooraleer dat gebeurt, wil de gemeente laten onderzoeken of er geen andere opties bestaan, waarbij het gebouw wél behouden kan blijven.

We moeten op een slimme en creatieve manier omgaan met dergelijke historische sites

Duurzaam

Het project innovatieve woonvormen van de provincie West-Vlaanderen biedt hierbij een ideale kans. Via dit gesubsidieerd traject, wordt onderzocht of het haalbaar is om op de site innovatieve woonvormen onder te brengen, mét behoud van de zaal. Innovatieve woonvormen zijn woonvormen van de toekomst, waarbij meer gemeenschappelijke ruimten zijn én waar ook de principes van compacter wonen mét behoud van levenskwaliteit en duurzaamheid belangrijke factoren zijn. Zo worden er duurzame en betaalbare woonoplossingen gecreëerd. Ideaal voor nestverlaters en jonge gezinnen. De gemeente heeft dan ook, in overleg met vzw Decanale Werken Brugge Stad, een aanvraag ingediend voor de site van De Gilde. Op dit ogenblik loopt een oproep naar architecten om de rendabiliteit van het project te onderzoeken. Als blijkt dat zo’n invulling financieel haalbaar is, zullen de provincie, de gemeente en vzw Decanale Werken Brugge Stad kijken hoe dit verder uitgewerkt kan worden en wie er precies in wat zal investeren. “Met dit project krijgen we de kans om een aantal doelstellingen te combineren: betaalbaar wonen voor jonge mensen in het hart van het dorp, nieuwe woonvormen introduceren en extra inzetten op duurzaam wonen. Deze drie elementen zijn essentieel voor het behouden van een bruisend centrum. Als we dit kunnen combineren met het behoud van een icoon in het dorpscentrum, dan tonen we ook aan hoe je op een slimme en creatieve manier kunt omgaan met dergelijke historische sites, ook in kleinere gemeenten. We hopen dan ook dat de experten tot een positieve conclusie zullen komen, zodat we dit project kunnen verderzetten”, aldus burgemeester Jan de Keyser. (GST)