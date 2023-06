Inner Wheel schenkt cheque van 5.000 euro aan vzw De Kantel

Naar jaarlijkse gewoonte overhandigt serviceclub Inner Wheel de opbrengst van zijn fundraising met een symbolische cheque aan een goed doel. Dat deed de serviceclub vorige week vrijdag tijdens een receptie in Fort Napoleon in Oostende. “Via verkoop van IW-boxen gevuld met producten konden we wederom een aardige som van 5.000 euro bijeenkrijgen. Dit jaar krijgt vzw De Kantel de cheque overhandigd”, klinkt het. Op de foto zien we de dames van de serviceclub Inner Wheel Jabbeke samen met de vrijwilligers van vzw De Kantel. (foto PM)