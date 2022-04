Inner Wheel Knokke-Heist schenkt 50 verzorgingspakketten aan de afdeling Oncologie van het AZ Zeno

Serviceclub Inner Wheel Knokke-Heist schenkt 50 verzorgingspakketten aan de dienst oncologie AZ Zeno Knokke-Heist.

“Onder leiding van de voorzitter mevrouw Martine Leys steunt de serviceclub Inner Wheel Knokke-Heist diverse sociale projecten in de regio”, vertelt communicatieverantwoordelijke Chris Quintens. “Na de vzw Tejo (Knokke-Heist) en Ravelijn (Brugge) wil Inner Wheel Knokke-Heist dit jaar ook de behandeling van kankerpatiënten van het AZ Zeno een ‘well-being’ steun geven.”

“In samenwerking met de afdeling Oncologie werden de pakketten samengesteld en overhandigd aan de hoofdverplegende van de afdeling, Mevrouw Hilde Uittenhove. Op deze manier willen de leden van Inner Wheel Knokke-Heist de kankerpatiënten een ‘goedgevoel’ geven bij het verlaten van het ziekenhuis.”