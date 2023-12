Inloophuis ‘t Koeterke in Izegem steekt in het nieuw

Het resultaat mag gezien worden: inloophuis ‘t Koeterke in de Wijngaardstraat oogt na een ingrijpende renovatie frisser dan ooit. Dankzij de Warmste Week kon dit gefinancierd worden. Meteen werd er ook een computerhoek toegevoegd. “Ideaal in het streven naar e-inclusie”, klinkt het.

Het centrum, dat onder de vleugels van het CAW werkt, bestaat intussen dertig jaar. ‘t Koeterke werd opgericht in 1993 toen de vrijwilligers merkten dat de klanten van de Televestiaire, in hetzelfde pand, op zoek waren naar een gezellige plek waar ze een koffie konden drinken.

“’t Koeterke is nu een van onze langstlopende projecten van het CAW”, zei directeur CAW Charlotte Dewitte. “In al die jaren werd nog niets van de werking ingeboet, integendeel. Het is nog altijd een plek waar je veilig en zonder vooroordelen terechtkan met vragen of voor een babbel. Bovendien draait het bij ons niet alleen om de hardware, die nu helemaal werd opgefrist, maar vooral om de mensen.”

Kwetsbare mensen

Op die mensen wordt volop ingezet. “Ze zijn op woensdag en vrijdag, tussen 14 en 17 uur, welkom. In ‘t Koeterke kan je een drankje nuttigen tegen heel democratische prijzen en in de Televestiaire kan je tweedehandskledij op de kop tikken. Iedereen is welkom, maar we richten ons vooral op mensen in een kwetsbare positie”, klinkt het nog.

Ook schepen van Welzijn en Sociale Economie Ann Van Essche stak haar lof niet onder stoelen of banken. “Deze opgefriste ruimte zal nog meer mensen uitnodigen om langs te komen. Dit werkt toegankelijkheid en verbinding in de hand, zeker nu voortaan ook ingezet wordt op e-inclusie. Er zal hier nog jaren mooi werk verricht kunnen worden.”

Eén van die mensen die dit werk helpen verrichten is vrijwilliger Martine. “Hier ontmoet ik andere mensen, anders zit ik toch alleen maar thuis. In de plaats zet ik me liever in voor ‘t Koeterke. Ik werk mee aan de bar, een taak die ik heel graag doe.”

Thema’s

Het is met de middelen van De Warmste Week 2022 dat ‘t Koeterke een complete make-over kon krijgen. “Naast de schilderwerken, nieuwe ramen, voordeur en aangepast meubilair hebben we ook een pc-hoek gemaakt, toegankelijk voor alle bezoekers. Dit helpt volop in het streven naar e-inclusie. Inhoudelijk zijn we dan weer aan de slag gegaan met thema’s die onze bezoekers en vrijwilligers bezighouden. Dit gaat over digitale armoede, vervoersarmoede en verkiezingen. Dit doen we in samenwerking met andere diensten. Verder installeerden we een ‘bezoekersraad’ om de participatie bij bezoekers te verhogen.”

(MI)