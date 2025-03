Inleefatelier in Roeselare leert je alles over leven in armoede

Welzijnszorg heeft in samenwerking met Studio Globo een nieuw inleefatelier over armoede ontwikkeld voor groepen van 10 tot 20 volwassenen. Na het succes van het atelier in Hasselt, openen ze nu ook een vestiging in Roeselare.

“Ons inleefatelier doopten we ‘Iedereen gelijk in de wijk!’. In dit inleefatelier nemen deelnemers rollen aan die gebaseerd zijn op echte personages uit Roeselare”, opent Jan Demuynck, bewegingswerker Welzijnszorg West-Vlaanderen. “Ze ervaren situaties die mensen in armoede, vrijwilligers en professionals dagelijks meemaken en maken kennis met hun dagelijkse uitdagingen. Na het spel volgt een nabespreking met een ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting.”

De officiëleopening van het inleefatelier ging door op donderdag 13 maart in Studio Globo in de Hugo Verrieststraat 22. Tijdens de opening werd de achtergrond van de methodiek toegelicht, was er gelegenheid om het inleefatelier te verkennen en werd het glas geheven op de start van deze waardevolle vormingsmethodiek.

Inleefspel

Ga aan de slag met eigen vooroordelen over armoede in een veilige setting en koppel dit aan het echte leven. “Tijdens hetinleefspelkruip je in de huid van een buurtbewoner in een levensecht decor. Je zult verschillende aspecten van armoede ervaren en beleven dat uitsluiting vaak onbewust gebeurt”, legt Jan uit. “Het inleven laat je keuzes maken in stressvolle situaties, steeds opnieuw verantwoording afleggen, informatie ontcijferen en toegankelijk maken… Door de ervaring ontdek je struikelblokken en aandachtspunten als je wil werken en communiceren met mensen in armoede.”

Na de inleving wordt er in gesprek gegaan over gevoelens en denkbeelden die in het spel naar boven zijn gekomen. De ervaring wordt verbonden met enkele theoretische modellen. Het geheel wordt begeleid door een opgeleide ervaringsdeskundige in de armoede en een educatief medewerker.