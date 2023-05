Initiatiefnemer Joseph Himpe kijkt reikhalzend uit naar Dag van de Buren: “Contact met buren is zó belangrijk”

Op vrijdag 26 mei brengt de Europese Dag van de Buren opnieuw duizenden straatgenoten samen. Ook in Waregem organiseren tientallen buren een eigen drink of barbecue. Via de stad is het zelfs mogelijk om een feestcheque van 150 euro aan te vragen om de kosten te drukken. Daarnaast kan je een promopakket met onder meer feestvlaggen, servetten, krijt en vuilniszakken bestellen voor bijeenkomsten tussen 26 mei en 4 juni. Je eigen Dag van de Buren kies je dus zelf.

De Vlasbloemstraat in de wijk naast de Hoogmolenstraat op De Biest is al vanaf de allereerste editie in 2004 van de partij. “Dat is hier echt ingeburgerd”, weet Justine Steyaert, coördinator Zorgzame Buurten bij het Welzijnshuis. “Onder meer met Dag van de Buren en andere acties willen we het sociale weefsel in zoveel mogelijk Waregemse buurten versterken. De Biest en Nieuwenhove zijn daarin de pilootbuurten.”

Een van de grote initiatiefnemers is de 67-jarige Joseph Himpe uit de Vlasbloemstraat, Sef voor de vrienden.

Waarom doen jullie mee met Dag van de Buren?

“Waarom niet? Iedereen zou dat moeten doen. Eén dag per jaar, dat is niets. Een goed contact met jouw buren is enorm belangrijk. Wij zijn hier een goed voorbeeld voor andere straten. We helpen elkaar met klusjes, kunnen bij mekaar terecht met vragen, geven de planten water als er iemand op reis gaat of organiseren een kleine verrassing als iemand bijvoorbeeld met pensioen gaat.”

“Ook met de rest van de wijk en de ganse buurt houden wij een goed sociaal contact. Tijdens mijn loopbaan kwam ik met verschillende soorten mensen in contact. Ik heb geleerd om iedereen goed te behandelen en respect te tonen, los van diploma, afkomst enzovoort. Je moet niemand behandelen zoals je zelf niet behandeld zou willen worden. Voor de tijd dat we hier op aarde rondlopen, kunnen we beter vriendelijk zijn en samen genieten van het leven.”

“Voor de tijd dat we hier zijn, moeten we samen genieten van het leven”

Hoe ziet jullie straatfeest eruit?

“We hebben samen een avond gekozen waarop iedereen aanwezig kon zijn. We aperitieven op onze oprit en houden een barbecue. Als het wat kouder wordt, dan trekken we in onze garage. Daar heb ik een bar geïnstalleerd en draai ik plaatjes als Dj Foute Sef. Er kan en zal dus gedanst worden. Maar we werken wel met een einduur, anders zouden er sommigen heel lang blijven plakken (lacht). Onze buren moeten enkel een glas, hun stoeltje en de zon meebrengen, wij voorzien de rest. We weten wat ze graag drinken. Zo kopen we een fles vanillejenever voor een buur en zorgen we dat er Rodenbach gekoeld staat, voor onze vriend die in Roeselare opgroeide.”

Heb je altijd graag dingen georganiseerd?

“Ja, ik ben graag betrokken bij evenementen en zet graag activiteiten op touw. Dat doe ik bij de Nieuwenhovespurters, maar ook in onze wijk met de Molenparkfietstochten. Vroeger hielden we zelfs Molenparkfeesten, maar die vinden niet meer plaats. Recent hielp ik nog mee tijdens het Belgisch kampioenschap Tijdrijden voor de jeugd hier in de buurt.”

Dit jaar kunnen inwoners voor het eerst de Buur van het Jaar nomineren. Volgens insiders maak jij een grote kans op die titel.

“Hoh, daar is het mij helemaal niet om te doen. Maar het zou natuurlijk een mooie erkenning zijn voor onze inzet. Het belangrijkste blijft een geslaagde Dag van de Buren waarop iedereen zich goed amuseert, en waarop we de goede band die we reeds hebben nog meer versterken.”