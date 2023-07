Initiatief van grootvader Johny levert meer dan 3.500 euro op voor zieke kleinzoon Lou

Op 3 juni vond in Wingene een petanquetoernooi plaats van Petanqueclub De Schakel, ten voordele van Lou, de kleinzoon van secretaris Johny Cooreman. Hij lijdt aan een ongeneeslijke zenuw- en spierziekte, waarvoor hij zijn hele leven ondersteuning nodig zal hebben.

Lou Willems (15) lijdt sinds zijn 13de aan Friedreich’s Ataxie (FA), een zeldzame progressieve zenuw- en spierziekte waarvoor nog geen behandelingen of medicijnen beschikbaar zijn. Om zijn kleinzoon een hart onder de riem te steken, organiseerde opa Johny Cooreman samen met Petanqueclub De Schakel op 3 juni een petanquetoernooi ten voordele van Care4Lou. De vzw help bij de levenslange zorg die de jongen nodig heeft voor een zo normaal mogelijk leven.

Medicijn uit Amerika

“Het was een groot succes”, zegt Johny. “We hadden natuurlijk geluk met het weer, want daardoor zijn er extra veel mensen langsgekomen, ook mensen die niet kwamen petanquen. In totaal hebben we zo 3.526,38 euro kunnen ophalen, een bedrag waar we heel tevreden mee zijn.”

Lou zelf was er die dag ook bij, al was het voor hem wat moeilijker om zich echt te amuseren. “Het is heel tof dat mijn opa dit voor mij doet, maar omdat ik zelf niet kon meedoen was het wel wat saai”, zegt hij. “Het gaat wel goed met hem momenteel, maar we blijven hopen dat het medicijn uit Amerika binnenkort ook in Europa wordt goedgekeurd”, zegt mama Veerle Cooreman. “Tot dan proberen we positief te blijven en leven we van dag tot dag.” (Chelsea Smet)