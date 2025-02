Inhuldiging kunstwerk op troostplaats in Sint-Kruis

Op donderdag 6 februari werd op de troostplek in ’t Veldzicht in Sint-Kruis een nieuw kunstwerk officieel ingehuldigd op initiatief van Compassionate Brugge. Onder begeleiding van kunstenares Katrijn Vanaelst maakten buurtbewoners troosttegeltjes die verwerkt zijn in het kunstwerk. Ook voor de vier andere troostplekken in Brugge zal Katrijn Vanaelst nog een kunstwerk maken.

Er zijn nog twee workshops gepland waar geïnteresseerden zelf een troosttegeltje kunnen maken: op dinsdag 1 april, Kerk Heilige Kruisverheffing, Moerkerkse Steenweg 192, Sint-Kruis (15 – 17 uur) en op zaterdag 5 april, Kerk Sint-Thomas van Kantelberg, Peellaertplein, Male (14.30 – 16 uur). Inschrijven kan via kerkenlien@gmail.com of telefonisch via 0477 09 13 49.