Inhuldiging Australische en Nieuw-Zeelandse “Passchendaele 1917” – silhouetten

Na vier keer uitstel over de periode van de laatste twee jaar, werden op 24 april 2022, dag voor de wereldwijd herdachte ANZAC-Day, in Zonnebeke (Polygoonbos) en Passendale(Oude Kaasmakerij) twee 2,60 meter hoge en 1,50 meter brede herdenkingssilhouetten uit Cortenstaal ingehuldigd.

Dit gebeurde in aanwezigheid van de ambassadeurs van Australië en Nieuw-Zeeland. “Tijdens de Derde Slag om Ieper, internationaal beter bekend als “Passchendaele 1917” werden vanaf de laatste dagen van september 1917bijzonder grote aantallen Australische en Nieuw-Zeelandse troepen ingezet in de ruime omgeving rond Zonnebeke. Samen vormden die meer dan 100.000 militairen het“Australian and New Zealand Army Corps” (ANZAC). Na aanvankelijk indrukwekkende terreinwinst geboekt te hebben, kwamen de betrokken eenheden op 12 oktober, in het zicht van Passendale, in ware “Killing Fields” terecht,” aldus Erwin Ureel. “ Op die dag leed, onder andere, de Nieuw-Zeelandse Divisie ongeëvenaarde verliezen met meer dan 800 doden in enkele uren.”

Beladen plaatsen

De nieuwe memorials worden opgericht op twee, voor de betrokken landen, erg beladen plaatsen. Voor de Australiërs gaat het over een hoek van het door hen ingenomen Doelbos met zicht op de te veroveren heuvelrug rond Broodseinde. Het beeld herdenkt de reeks van zware gevechten waarin Australische eenheden betrokken waren. Het Nieuw-Zeelands silhouet wordt echter specifiek opgedragen aan die ene dramatische dag van 12 oktober. Het staat, heel symbolisch, vlakbij de startlijn van de compleet mislukte aanval in Passendale en kijkt uit over het slagveld van die dag.

Het Australisch monument aan het Polygone Wood herinnert aan de loopgravenoorlog. (ZB) 8980 foto en os ZB tekst NVZ © zenon bekaert beselare Zenon Bekaert

Achtergronden van het initiatief

De plaatsing en inhuldiging is een initiatief van de vrijwilligersorganisatie “Genootschap Passchendaele Society 1917 vzw” (GPS17), in nauwe samenwerking met de gemeente Zonnebeke en de ambassades van Australië en Nieuw-Zeeland. De silhouetten zullen deel uitmaken van het in 2017 door GPS17 vzw gestarte langetermijn-landschaps- en verhalenproject “The Long Road to Passchendaele”, waarbij de vereniging de gebeurtenissen van toen systematisch consequent confronteert met het landschap van nu en zo een gezicht aan het conflict wil geven. Daarbij wordt niet enkel bijzondere aandacht besteed aan de regionale en culturele diversiteit van de toenmalige deelnemers, maar in een aantal gevallen ook aan de kleine persoonlijke verhalen in de grote oorlog.

(NVZ)