Ingrid trekt winkeldeur van Inlijstingen Degraeve definitief dicht

Eind september sluit Ingrid Gillebert (62) haar winkel Inlijstingen Degraeve. In die tussentijd is er een totale uitverkoop van alle materiaal van kaders, schilderijen, posters, schilder- en tekengerief. “Ik heb er even aan gedacht om er hier een praathuis van te maken”, vertelt ze.

Ingrid startte als leerkracht in het lager onderwijs in diverse scholen en stopte in Mesen. Echtgenoot Geert Degraeve, die toen bij Picanol werkte, begon met restauratie van meubelen in bijberoep. Intussen volgde hij hiervoor twee jaar avondschool in Kortrijk en werd hij gevraagd om daar het vak restauratie te geven. “Binnen het halfjaar hebben we allebei onze job opgegeven. We woonden eerst in de Rijselstraat en kochten dan een woning in het Hoornwerk waar we voltijds aan de slag gingen in de zaak. Geert deed de inlijstingen, het garnieren, het restaureren en maken van nieuwe meubelen, enzovoort, en ik stond in de winkel. Ideaal om ook voor de kinderen te zorgen. Geleidelijk aan breidden we de zaak uit”, vertelt Ingrid.

“Zeven jaar terug overleed mijn man plots. Geert was toen 53 jaar. Ik had kort daarvoor borstkanker gehad en wou de winkel niet sluiten. Mijn man ving toen de zaak op door een uur vroeger op te staan om naar zijn atelier te gaan en iets vroeger te kunnen stoppen om de winkel open te houden. Na het overlijden van mijn man wilde ik de zaak niet opgeven omdat wij deze helemaal zelf hadden opgebouwd. Wat stond er mij anders te doen dan de zaak verder te zetten? Toen ik er alleen voor stond, was het stap voor stap de winkel verderzetten. Over heel die beginperiode kan ik niet enkel boeken, maar een hele bibliotheek vol schrijven. Vroeger stond ik in de winkel en knapte ik de kleine werkjes op en nu stond ik er plots alleen voor.”

Positieve herinneringen

Ingrid bewaart enkel goede herinneringen aan de tijd dat ze, eerst met haar man en nadien zelf, de winkel runde. “Ik heb de coronatijd achter de rug. Het was zoals bij de meeste zaken zoeken naar de efficiëntste manier voor het cliënteel. Vorig jaar heb ik besloten om de zaak stop te zetten. Deed ik het dit jaar niet, dan was het misschien volgend jaar of over twee jaar geweest. Op een bepaald moment moet je de knoop kunnen doorhakken. Ik kijk er wel heel positief op terug.”

“Een anekdote is mij echt bijgebleven. Op een bepaald moment kwam een man die met pensioen ging een schilderij kopen voor zijn vrouw, uit dankbaarheid voor de goede zorgen die hij gedurende zijn actieve loopbaan van haar kreeg. Ik vond het ook belangrijk om ook heel wat waarde te hechten aan de kleine inlijstwerkjes waar de klanten niet altijd belang aan hechten. Ik heb er een erezaak van gemaakt om dit werk perfect uit te voeren.”

Uitverkoop

Momenteel verkoopt Ingrid Gillebert alles uit met kortingen tot 60 procent. Ook de stock van het atelier van Geert is in uitverkoop. “Wat ik daarna zal doen, weet ik niet, maar ik ben niet iemand om stil te zitten. Ik heb er zelfs even aan gedacht om hier een praathuis te maken waar mensen terecht kunnen, want van sociale contacten is niet echt veel sprake meer en daar heb ik toch altijd veel belang aan gehecht. Ik ben iemand die graag praat en contacten legt”, besluit Ingrid die mama is van Bram (37) die getrouwd is met Julie Dezeure. Zij hebben drie kinderen: Merel (12), Madelief (10) en Miel (7). Ingrid is ook moeder van Daphné (35), getrouwd met Kevin Dubois en ouders van Femke (12) en Ilse (11).