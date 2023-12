Ingrid Dujardin trekt na 45 jaar de deuren van het gemeentehuis achter zich dicht

Na 45 jaar voor de gemeente Oostrozebeke te hebben gewerkt, was het nu tijd voor Ingrid Dujardin (63) om met pensioen te gaan. Donderdag 21 december was haar laatste werkdag als bediende op het gemeentehuis. Ingrid was een graag geziene collega en het spreekt voor zich dat haar collega’s deze dag niet onopgemerkt voorbij wilden laten gaan.

Ingrid is een rasechte Oostrozebeekse. Ze werd geboren op 4 december 1952. In totaal werkte zij 45 jaar voor de gemeente. Ingrid startte er in 1979 toen er nog een zeer beperkt aantal bedienden op de gemeente aan de slag waren. Ingrid heeft er dus een heel grote evolutie meegemaakt en zag onder meer het personeelsbestand aangroeien. Ze heeft zo’n 42 jaar gewerkt onder leiding van de vroegere secretaris Guy De Pourcq. Volgens haar collega Nele Goemaere is Ingrid begonnen met de pen en de stencilmachine. Zij heeft de tijd gekend dat maandelijks de centen van ieder personeelslid in een omslag werden gestopt. Waar nu water of koffie staan, was vroeger het stencilkot.

Het was ook de tijd dat er nog een cafeetje was op de benedenverdieping. Toen het cafeetje de boeken dicht moest doen, was de place to be bij conciërge Georgette Lampaert. Wanneer de secretaris vakantie nam, dan was het aan Ingrid om die functie waar te nemen. Maar ondanks al haar titels van opsteller, onder-bureauchef, secretaris en ook ontvanger, kwam ze steeds terug naar het personeel. De lonen, fietsvergoedingen en supplementen werden door haar keurig op een briefje geschreven. De nieuwe collega’s leerde ze de knepen van het vak en dat deed ze goed. De laatste jaren vormde ze een duo met Ann.

Familiemens

We informeerden ook even bij haar man Koen naar haar bezigheden buiten het werk op het kantoor. “Ingrid is een echt familiemens. We hebben twee kinderen, Lien en Sam. Intussen zijn er daar vier kleinkinderen bijgekomen en die genieten graag van haar aperitiefjes en gerechten. Ingrid is ook graag bezig in haar moestuin en serre. Plantjes verpotten is een van haar favoriete bezigheden. Vroeger reisden we veel naar Frankrijk maar sinds een vijftal jaar blijven we wat dichter bij huis zoals Nederland, de Vlaamse kust en Limburg. Ingrid kookt heel graag en als er dan nog wat tijd overblijft, dan gaan we graag fietsen.” Ingrid voelt zich tot slot ook aangetrokken tot het vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum waar haar vader verblijft.