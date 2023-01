Ingetogen nieuwjaarsreceptie van gemeentebestuur in Oostveld

Heel wat inwoners zakten zondagmorgen af naar het plein aan de kerk van Oostveld voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Na een bewogen week voor de gemeente, stonden de burgemeester en het schepencollege onder meer stil bij de tragische dood van dorpsslager Rik Van Hoecke (59). Ook de kinderburgemeester mocht een woordje placeren.

Voor de eerste keer organiseerde het gemeentebestuur een nieuwjaarsreceptie in deelgemeente Oostveld. Die zou aanvankelijk twee jaar geleden doorgaan op het plein aan de Tinhoutstraat, maar twee keer werd het evenement noodgedwongen uitgesteld. Onder een prachtige winterzon verzamelden zondagmorgen heel wat inwoners aan voor de kerk. Het gemeentebestuur trakteerde er haar inwoners om samen te klinken op het nieuwe jaar.

Ondanks de vreugde van de jaarwisseling, verliep de nieuwjaarsreceptie ingetogener dan anders. Burgemeester Jos Sypré (cd&v) had namelijk beloofd aan de familie van de overleden slager Rik Van Hoecke om alles respectvol te laten verlopen. De burgemeester ging eerder deze week in overleg met de familie om na te gaan of het evenement wel kon doorgaan. “Van niks gebaren en alles zoals normaal organiseren, dat zou sowieso niet kunnen”, vindt hij. “Maar de familie liet zelf weten dat de receptie mocht doorgaan, ookal vindt de bijeenkomst plaats net naast de slagerij van de overleden man”, gaat Sypré verder. “Rik zou hier ongetwijfeld ook bij geweest zijn”, vertelt een dorpsgenoot.

Een dag eerder liep de Sint-Amanduskerk in Beernem vol voor de begrafenis van Rik Van Hoecke. Op nieuwjaarsdag overleed de 59-jarige man na een tragisch ongeval net buiten het dorp waar hij woonde. “Hij zal gemist worden”, vertelt een buurtbewoner. “Hij was overal gekend en iedereen is wel eens op een barbecue van hem geweest”, klinkt het.

Naast de burgemeester en de verschillende schepenen kreeg ook de gloednieuwe kinderburgemeester de mogelijkheid om te speechen. Silke De Spiegelaere uit het vijfde leerjaar van Stimuland draagt de sjerp sinds half november 2022 en mag nu op verschillende kindergemeenteraden suggesties doen en voorstellen lanceren aan de ‘echte’ gemeenteraad.

Maar los van het tragische incident kijkt de burgemeester hoopvol naar 2023. Sypré had lovende woorden voor de verschillende verenigingen in zijn dorp die vorig jaar uitpakten met organisaties als de Zeepkistenrace, de Rozenfeesten, de Avondmarkt en statiekermis. De burgemeester kijkt naar eigen zeggen ook uit naar volgende ontmoetingsmomenten. Een van de hoogtepunten wordt daarbij de Ronde Van Vlaanderen. Dit jaar is Beernem namelijk ‘Dorp van de Ronde’, en dat is voor veel lokale verenigingen de ideale gelegenheid om festiviteiten op poten te zetten. “We maken er één groot volksfeest van”, klinkt het.