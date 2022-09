Ingetogen en emotioneel afscheid van kleine Omélie: “Voor altijd in ons hart”

Zaterdagmorgen werd in Oostende afscheid genomen van de jonge Omélie, die eind augustus overleed bij de onthaalmoeder.

Met muziek, knuffels, afbeeldingen van olifanten waarop Omélie verzot was, en tekeningen die kinderen konden maken, werd zaterdagmorgen afscheid genomen van de Omélie, die vorige week overleed. Het werd een ingetogen en bijzonder emotioneel afscheid. Mama Alexandra Bouckhuyt nam eerst het woord en bracht een hartverscheurende ode aan haar zoontje, die acht maanden oud is geworden.

“We waren zo blij met je komst. Zo trots. Je was zo prachtig en deed ons elke dag smelten. Je lieve lach, je brabbels. We missen je zo erg. Ons leven zal nooit meer hetzelfde zijn.” Ook papa James Vandenberghe bracht een pakkend eerbetoon. “Ik hou me sterk, maar we kunnen het nog steeds niet geloven. We missen je zo hard.” Niemand hield het droog in de aula. Ook de metie had niets dan lovende woorden. “Hoe zeg je vaarwel aan iemand die je zo graag ziet? Je zit voor altijd in ons hart.”

Op dinsdag 30 augustus sloeg het noodlot toe voor het jonge gezin, dat met Eléonore nog een meisje heeft. Het kind overleed bij de onthaalmoeder in Eernegem. Een autopsie wees ondertussen uit dat Omélie om het leven kwam door verstikking. De omstandigheden zijn nog niet helemaal duidelijk, maar er wordt uitgegaan van een tragisch ongeval.

Vanuit de redactie wensen we de familie en vrienden alle sterkte toe in deze periode.