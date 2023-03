Ingelmunsterse 85-jarigen houden zevende reünie

Op zaterdag 1 april komen in Ingelmunster de leeftijdsgenoten van het geboortejaar 1938 voor de zevende keer bijeen.

Dit keer wordt het geen groots feest, maar wel een beperkte uitgave. Om 14.30 uur worden de ingeschrevenen verwacht in de Kaffieklets van Residentie ’t Roosje in de Weststraat 4. Er is parkeergelegenheid op het Sint-Amandsplein, waarna men via het park deze locatie kan bereiken. Na een korte toespraak is er koffie met taart, gevolgd door enkele uren later koffie met belegde broodjes.

Deelnemen kost 28 euro per persoon. Inschrijven kan vóór 15 maart op rekeningnummer BE56 0000 6113 8288 van Albert Verscheure, Stationsstraat 22 bus 2/1, Ingelmunster.

Bijkomende info kan je verkrijgen via alberting@skynet.be of op 051 31 09 13 (Albert Verscheure).

Het organiserend comité bestaat uit Georges Defreyne, Diana Dusselier, Raphaël Roelens, Robert Tack en Albert Verscheure.

alberting@skynet.be