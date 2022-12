Ingelmunster zoekt leeftijdsgenoten uit 1973

Op 22 april 2023 worden in Ingelmunster de leeftijdsgenoten uit 1973 begroet op een voorlopig nog geheime locatie.

Woon je in Ingelmunster, ging je er naar school, verliet je de gemeente en woon je nu elders, of ben je een aangespoelde die in 1973 het levenslicht zag en wil je de andere 50-jarigen leren kennen? Dan ben je meer dan welkom. Check de Facebookpagina: Ingelmunster 1973. Wil je erbij zijn? Stuur dan een mailtje naar ingelmunster.1973@gmail.com. Het comité bestaat uit Annick Vanacker, Koen Depreiter, Leen Lavens, Joke Schaubroeck, Veronique Velghe, Filip Dendauw en Katelijne Blondeel.