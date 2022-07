Ingelmunster zet zijn sportkampioenen in het zonnetje

Naar jaarlijkse gewoonte, en nu het weer kan, werden alle kampioenen van het voorbije jaar uitgenodigd naar het gemeentehuis voor een gezellige kampioenenviering met uitreiking van de nodige medailles en prijzen. Het was schepen van sport Jan Rosseel, ooit een gedreven loper, die de ontvangst in goede banen leidde. In zijn verwelkoming toonde hij niet alleen heel veel respect voor de aanwezige kampioenen en sportievelingen, maar hij beloofde hen ook een verdere verbetering van de aanwezige sportinfrastructuur met als klap op de vuurpijl een derde nieuwe sporthal.

Schepen Jan Rosseel was bijzonder fier over de sportieve prestaties van zijn inwoners. “De Ingelmunsternaren doen graag aan sport en dat blijkt uit het feit dat er wekelijks meer dan 4000 bewegingen plaatsvinden op het sportstadium. “Het gemeentebestuur is ook van plan om verder keihard te werken voor de sport. Wij willen het sportstadium transformeren naar een heus sportpark. Een groene omgeving waar sporters nog meer zin krijgen om te gaan sporten. Het masterplan sportpark zal in de komende jaren de leidraad zijn om het domein verder te vergroenen.”

“Een tweede project hierbij is de bouw van een nieuwe turn- en trampolinehal. Straks zitten de architecten hiervoor samen om het voorontwerp onder de loep te nemen. De bouw ervan zal midden volgend jaar starten en wellicht in het voorjaar 2024 klaar zijn. Eenmaal de nieuwe sporthal klaar is, zal de betonnen vloer in de evenementenhal vervangen worden door een sportvloer waardoor volleybal, tafeltennis en badminton extra ruimte zullen krijgen om te spelen en te trainen. Daarnaast komen er aan de overkant van de ring twee volwaardige krachtbalvelden bij. Ook de trage wegen zullen onze bijzondere aandacht krijgen. En er wordt verder gezorgd voor veilige wandel-, loop- en fietsverbindingen zodat we ons op een veilige manier doorheen de gemeente kunnen verplaatsen.”

Huldiging

Na de toespraak van schepen van sport Rosseel werd overgegaan tot de hulde van de kampioenen. De ploegkampioenen kwamen het eerst aan bod. Het ging om de krachtbalclub Woweja Rangers Ingelmunster die op 22 mei 2022 de finalematch gewonnen hebben voor promotie naar eerste nationale heren. Ook Divo U17 werd tijdens het seizoen 2021-2022 kampioen in hun reeks. Derde kampioenenploeg was Smashing Volleytour -11 jarigen en ook TTC Mandelhoek werd kampioen in vierde provinciale. Voegen we daar nog enkele individuele kampioenen aan toe van de Trampo’s: Fien Rogier, Amke Windels, Ellen Depreitere, en Bo Haeck. Bij TC De Mandel werd Kobe Deglorie kampioen van West-Vlaanderen interclubcompetitie tennis U9. In een volgende editie komen we nog even terug op nog meer individuele titels. (CLY)