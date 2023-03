Ingelmunster zet eerste mannelijke 100-jarige in tien jaar in de bloemetjes

In het woon-zorgcentrum Maria Rustoord in Ingelmunster werd de 100-jarige André Denys gehuldigd door de directie en het personeel, én ook door het gemeentebestuur.

Burgemeester Kurt Windels zei dat het al jaren geleden was dat er nog eens een man eeuweling werd. De laatste mannelijke eeuweling was Michel Haelvoet van de ziekenhuismeubelen en die viering dateert al van 14 augustus 2013 of tien jaar geleden.

Geschenken provincie en koningshuis

Ingelmunster telt vijf 100-jarigen en er zijn er nog twee op komst. De meeste vrouwelijke 100-jarigen hebben de voornaam Maria. “Werken aan de gemeente is gezond”, glimlacht de burgemeester naar André, die bij de burgerlijke stand werkzaam was.

Namens de provincie gaf Els Kindt een tinnen schaal af met zijn eigen naam erin verwerkt. Namens het koningshuis werd er een portret afgegeven. De directie en het personeel van het wzc overhandigden een geschenkmand.

