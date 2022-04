Ingelmunster toont WK voetbal in grote tent voor 2.000 man op marktplein

De voetbalfeestjes op het marktplein in Ingelmunster zijn intussen beroemd geworden, tot zelfs ver buiten de gemeentegrenzen heen. Voor deze wintereditie pakt Ingelmunster het opnieuw groots aan: in een sfeervolle tent op het marktplein kan je samen met je vrienden en familie supporteren voor de Rode Duivels.

Voetbal, muziek, tonnen ambiance, veel Ingelmunsternaren in feeststemming… deze succesformule zal opnieuw zorgen voor spetterende voetbalfeesten! Ook dit jaar is het de bedoeling om samen te werken met de plaatselijke horecazaken en verenigingen. Met een lekker hapje en een drankje kunnen de supporters dan samen de Rode Duivels naar de overwinning schreeuwen.

Grote tent

De uitzendingen op groot scherm volgen tijdens de winter: het is eens iets anders. Daarom bestelde Ingelmunster bij de plaatselijke tentenverhuurder een grote tent met ruimte voor minimum 2.000 supporters. Het wordt een heel tof en winters concept, uniek in onze regio!

Schepen van evenementen Trui Lambrecht: “Het begint stilaan weer te kriebelen om een stevig voetbalfeestje te bouwen in Ingelmunster. We kregen dan ook al heel wat vragen van de bevolking. In november verrijst er dus een grote tent op het marktplein, waar dan ook nog andere activiteiten kunnen doorgaan.”