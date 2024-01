Ingelmunster stelt de Uitblinkers voor

Het gemeentebestuur van Ingelmunster zet de uitblinkers jaarlijks in de kijker met een specifieke trofee: jeugd, sport, cultuur en ondernemer van het jaar.

Vorig jaar startten Carlo Cortvriendt, Anne Van Trappen en Bas Vercruysse met de tienerwerking De Zolder. Als animatoren bij Speelplein Jadadde voelden ze aan dat er nood was aan activiteiten op maat van jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Met ondersteuning van de gemeente Ingelmunster werkten ze de tienerwerking volledig uit en knapten ze het lokaal onder de voetbaltribune op.

Het project was meteen een succes: heel wat tieners vonden hun weg naar De Zolder. De tienerwerking gaat ook dit jaar verder. Hun werking werd zelfs uitgebreid: er zijn niet alleen activiteiten en uitstappen tijdens de vakanties, maar ook op vrijdag na school kunnen jongeren bij De Zolder terecht.

Ondernemer Verschoot

Jarne Duyck (21) pakte in november op het EK U23 judo in het Duitse Potsdam zilver in de categorie tot 81 kg. Jarne, die nog student is in Leuven, verloor in de finale van de Georgiër Zaur Dvalasjvili met ippon. Hij pendelt tussen zijn woonplaats Ingelmunster, zijn kot in Leuven en Wilrijk, waar hij dagelijks traint bij Sport Vlaanderen. Goud pakken en Europees kampioen worden blijft mogelijk voor hem, want ook in 2024 is hij nog altijd U23.

Auteur, regisseur en meesterverteller Bart Cafmeyer kan je niet in enkele woorden omschrijven. Al in 1979 behaalde hij de eerste prijs voor voordracht aan het Koninklijk Conservatorium van Gent. Hij werkte mee aan talrijke toneelopvoeringen, culturele voorstellingen, stoeten, theaterwandelingen … In december werkte hij mee aan ‘Kerstklanken in woord en beeld’ in de Sint-Amandskerk. Binnenkort zie je hem ook aan het werk in ‘Van Guido en Gezelle’: een warme voorstelling die geschiedenis en literatuur op een schalkse manier weet te combineren.

De firma Verschoot is gespecialiseerd in dakpannen, vloeren en dakbedekkingsmateriaal. Het familiebedrijf, opgericht begin de jaren ’30, werd altijd geleid door de familie Verschoot. Kathy is dan ook opgegroeid binnen het bedrijf en kent de knepen van het vak. Je bent daar geen nummer, maar iedereen heeft er een naam en een gezicht. Met de Ingelmunsterse Bouwvrienden organiseert ze ook jaarlijks de kerstmarkt.