Ingelmunster int ook dit jaar geen terrasbelasting

Net als de voorbije jaren schrapt het gemeentebestuur van Ingelmunster ook dit jaar de terrasbelasting. Er komt eveneens extra terrasruimte vrij op het openbaar domein.

Tijdens de coronacrisis steunde de gemeente de horeca met een terrasplan. Geen terrasbelasting en gratis openbaar domein als extra terrasruimte vormden de belangrijkste onderdelen van dit plan. Ook in 2022 blijven deze maatregelen gelden. Extra terrassen zijn niet alleen positief voor de horeca. Ze zorgen eveneens voor sfeer. Daarom schrapt de gemeente in 2022 ook de terrasbelasting en komt er opnieuw meer ruimte voor terrassen waar dat mogelijk is. Horecazaken zonder of met een beperkt terras kunnen een aanvraag indienden om openbaar domein (bijvoorbeeld parkeerplaatsen) in te nemen.

Het gemeentebestuur stelt eveneens opnieuw bloembakken ter beschikking om de terrassen af te schermen. Het sluitingsuur voor terrassen op openbare plaatsen ligt vast om middernacht, zowel op weekdagen als in het weekend. Op die manier wil de gemeente dat de caféhouder een goede verstandhouding met de buurt blijft bewaren.