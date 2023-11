Ingeborg en Serge organiseren Geschenkenbeurs in het Vleeshuis:“Handelaars uit regio rond Ieper”

Van 1 tot en met 3 december kan je opnieuw terecht in het Vleeshuis voor de Geschenkenbeurs. Ingeborg Samyn (55) en Serge Koether (50) slaan hiervoor de handen in elkaar met handelaars uit de buurt. Vorig jaar verwelkomden ze 500 bezoekers.

Ingeborg en Serge wonen in Ieper. Serge is leerkracht in de hotelschool in Kortrijk en heeft ook zijn eigen kookstudio, Revelatio. “Tijdens corona kon ik even geen kookworkshops geven. We waren wel wekelijks aanwezig tijdens de Lokaalmarkt in ‘t Groenhuis”, vertelt Serge. “Dat resulteerde in een kerstevenement in ‘t Groenhuis, een schot in de roos. Bepaalde handelaars dachten mee over een manier om daar een vervolg aan te breien in de binnenstad. Zo organiseerden we vorig jaar samen met juwelier Devick en Bloemen Danny onze eerste Geschenkenbeurs in het Vleeshuis.” Op de Geschenkenbeurs komen lokale handelaars samen om hun eindejaarsproducten te verkopen. “Dit jaar pakken we het nog groter aan, want ook boven zullen er enkele standen zijn. Er vinden ook gevarieerde workshops plaats voor jong en oud, onder meer via Kim Goethals van Stal Eekhof in Voormezele. De kleinsten kunnen knutselen en kinderyoga doen.”

Kerstbier

“Er is ook een workshop Bamix door fijnslijperij Degraeve en Serge zal een Thermomix-workshop geven. Uiteraard kan je er ook terecht voor het stillen van de honger en dorst, met picon bière met het kerstbier van Sint-Bernardus, koffie en gebak, een charcuterieplankje, enzovoort. Zoon Bert, die kunstenaar is, zal de bar uitbaten. Er zal ook een kunstwerk van hem hangen.” Er zijn een twintigtal standhouders, Ingeborg coördineert het hele gebeuren. “Naast de Thermomix is Serge er met olijfolie, azijntjes en balsamico. Verder geven we voorrang aan de Ieperse handelaars of toch uit de buurt; zoals Juwelier Devick, Bloemen Danny en Fijnslijperij Degraeve. Ook Wesley Butstraen is van de partij met zijn kledinglijn Ennih en Charlotte Onraedt komt met haar schoonheidsinstituut Natural Beauty. Zij is onder meer gespecialiseerd in make-up voor kankerpatiënten.”

Bezoekers

“Alle andere handelaars komen uit Ieper en een straal van ongeveer 50 kilometer. Vorig jaar mochten we een 500-tal bezoekers verwelkomen over drie dagen, ik denk dat we dit aantal dit jaar zullen overtreffen.”

De Geschenkenbeurs is op 1, 2 en 3 december in het Vleeshuis, Neermarkt. Vrijdag vanaf 15 uur, zaterdag vanaf 10 uur en zondag vanaf 11 uur. Meer info via serge@revelatio.be. (Anton Peene)