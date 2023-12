Inge Ampe, nieuwe ceo van CKV: “Ik koos bewust voor een bank op mensenmaat”

Inge Ampe (52) is de nieuwe directeur van de Waregemse nichebank CKV. Na een lange, internationale carrière bij de grootbanken ING en Argenta, kiest ze met die opmerkelijke overstap bewust voor bankieren op mensenmaat. “Een goeie bankier kan wel degelijk een belangrijke maatschappelijke rol spelen”, meent ze.

Inge Ampe (52) kreeg de voorbije maanden, sinds haar benoeming tot nieuwe ceo van CKV bekendgeraakte, steevast dezelfde twee reacties: “Eerst wensen ze me proficiat en dan vragen ze me wat CKV eigenlijk is”, lacht ze. De kleine West-Vlaamse bank geniet als nichebank dan ook minder bekendheid dan de grote spelers. CKV of Centrale Kredietverlening werd opgericht door wijlen Roger De Clerck (Beaulieu) en wordt vandaag geleid door zijn zoon Dominiek en schoondochter Veronique Santens. De bank verstrekt kredietoplossingen aan mensen die bij andere banken moeilijk aan een lening geraken.

Inge bouwde een indrukwekkende carrière uit, 25 jaar bij ING gevolgd door vijf jaar commercieel directeur bij Argenta. Een carrière die ze als jonge vrouw nochtans niet voor ogen had. “Met een vader als kantoordirecteur van BBL verhuisde ons gezin geregeld binnen West-Vlaanderen. Destijds moesten directeurs nog boven hun kantoor wonen. Ik liep als gevolg daarvan kleuterschool in Hooglede, lagere school in Oostvleteren en middelbaar in Barnum Roeselare. Dat vond ik niet leuk omdat ik telkens mijn vriendjes moest achterlaten.”

“Deze job heeft alles in zich waar ik naar op zoek was: meer kleinschaligheid en menselijkheid”

Een reden voor haar om later niet te kiezen voor de banksector. Inge studeerde voor handelsingenieur aan KU Leuven. “Maar een internationale stage bij BBL beviel me zo dat ik toch ben blijven plakken in de banksector. En daar heb ik nooit spijt van gehad”, klinkt het. “Ik ontdekte dat als je bankieren ter harte neemt, je wel degelijk een maatschappelijke rol kunt spelen. Er wordt terecht veel nadruk gelegd op fysieke en mentale gezondheid, maar financiële gezondheid is ook belangrijk. Financiële zorgen kunnen iemands welzijn ondermijnen, een goede bankdirecteur kan mensen daarin bijstaan. Voor mij was dat een belangrijk motief om toch voor die job te kiezen.”

Nieuwe uitdaging

Vanuit Brugge, de stad die ze als uitvalsbasis koos nadat ze trouwde met de ook al West-Vlaamse Jan Vandeportaele, bouwde Inge een internationale carrière uit. “Het waren prachtige jaren bij zowel ING als Argenta. Bij die laatste was ik een van de kandidaten voor de functie van ceo vorig jaar, maar de keuze viel niet op mij. Het deed me beseffen dat ik bij Argenta geen nieuwe uitdagingen meer zou kunnen aangaan. En daar voelde ik me te jong voor. Ik besloot daarom op zoek te gaan naar een nieuwe rol binnen een kleinere entiteit buiten de banksector. Maar toen vroeg Rudi Deruytter, die bij CKV met pensioen zou gaan, me of ik zijn functie zag zitten. Die job had alles in zich waar ik naar op zoek was: meer kleinschaligheid en menselijkheid.”

Inge voelt zich uitstekend op haar nieuwe plek. Ze smeedt plannen om het interieur van het CKV-kantoor gezelliger in te richten en nodigt alle 75 personeelsleden uit voor een persoonlijke kennismaking. “Bij grote banken ligt de nadruk op efficiëntie. Dat is niet meer dan normaal, maar het maakt ook dat het menselijke aspect er soms ondergesneeuwd geraakt. Ik ben altijd al sociaal geweest, en dat aspect – dat sowieso aanwezig is bij CKV – wil ik hier dus mee op de voorgrond zetten. CKV is een bank op mensenmaat, dat moet zo blijven.”

Meer zichtbaarheid

Voor de werking van de bank zelf staan geen grote veranderingen op stapel. “CKV is een gezond bedrijf, met een portefeuille in Frankrijk en België. Het is niet de bedoeling om die nog uit te breiden, wel om na te gaan hoe we organisch kunnen verder groeien. Wij zijn geen concurrenten voor grote banken. We focussen op oplossingen op maat, voor ondernemingen en particulieren: meer risicovol want veelal gaat het om dossiers van mensen die eerder failliet gingen, schulden hebben…, maar die wij nauw opvolgen. Ik ben ervan overtuigd dat daar nog veel potentieel in zit.”

Of meer naambekendheid daar ook toe kan bijdragen, laat Inge nog in het midden. “Klanten vinden ons via makelaars en bankagenten. Soms verwijzen zelfs de grotere spelers klanten voor wie zij geen oplossing meer kunnen bieden, door naar ons. Ruime naambekendheid hebben we dus eigenlijk niet nodig. Maar toch zou ik CKV graag wat meer zichtbaarheid willen geven, dat wordt een van mijn uitdagingen.”

De voorbije jaren pendelde Inge vanuit Brugge naar Londen, Amsterdam, New York… Maar ook dat aspect geeft ze zonder moeite op. Vooral het constante reizen begon op haar te wegen. Nu rijdt ze bijna elke werkdag naar Waregem, maar verhuizen is geen optie. Daarvoor is het gezin, met zoon Theo (21) en dochter Suzanne (23), intussen te goed gesetteld in Brugge. “We zijn levensgenieters en hebben het aanbod van een stad dus wel nodig. We gaan graag uit eten, pikken regelmatig een optreden in Cactus Club mee én we zijn elke thuiswedstrijd van Club Brugge te vinden in de tribune”, besluit ze lachend.