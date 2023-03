Inge (55) krijgt bloemen voor internationale vrouwendag

Een sterk vrouw die veel betekent voor de Oostkampse gemeenschap, een dame die ook symbool staat voor alle Oostkampe vrouwen. Met deze ingesteldheid gingen enkele bestuursleden van Vrouw en Maatschappij ter gelegenheid van internationale vrouwendag op bezoek bij Inge Van Schelstraete om een ruiker bloemen af te geven.

Inge Van Schelstraete (55) volgde vanuit Antwerpen de liefde naar Hertberge. Ze is gehuwd met Jan Noyez (66) en is de mama van Louise (27), Margot (23) en Camille (21). Door haar verhuis naar Hertsberge was al snel duidelijk dat een full time job en de zorg voor haar toen kleine kinderen niet evident was waardoor ze haar eigen carrière opgaf voor haar gezin. Maar ze zorgde niet alleen voor haar gezin maar ze bouwde al zeer snel een groot sociaal netwerk uit en integreerde zich al snel in de plaatselijke gemeenschap waar ze een vaste waarde is geworden als er iets moet georganiseerd worden.

“Met drie kinderen in de plaatselijk basisschool De Bosbes kwam ik al snel in contact met de ouderraad waardoor ik zeer snel veel mensen leerde kennen en waardoor ik ook een nieuwe vriendenkring kon opbouwen. Zo hebben we met 4 á 5 dames een eigen clubje, de Vosjes ofwel Vrouwen onthaasten Samen opgericht om in het drukken gezinsleven en de zorg voor de kinderen zo nu en dan toch een momentje voor ons eigen te hebben”, weet Inge te vertellen.

Goede doelen

Er zijn ondertussen veel initiatieven bij gekomen, die veelal aan een goed doel gekoppeld worden. “Inge heeft al altijd zeer veel van zichzelf geven aan de maatschappij en nu is het ook eens tijd dat zij alle aandacht verdient. Dat doen we vandaag nu met een mooie ruiker bloemen naar aanleiding van internationale vrouwendag op 8 maart. Inge staat model voor alle sterke vrouwen in Oostkamp”, weet Marleen Clarisse te vertellen. “Hier in Hertsbege is het algemeen bekent als je iets wil organiseren en je zit met praktische vragen, één adres Inge. Een mooi voordeel ervan was bij de oprichting van het ontmoetingshuis Het Hertenbos waar ze veel voor betekent.”

Maar ook buiten de grenzen van Oostkamp wil Inge haar expertise ter beschikking stellen. Ze zetelt in de Adviesraad Van de lagere scholen van de Gruuthuyse scholengroep voor Loppem en Oostkamp. Verder is ze ook actief binnen Zonta Brugge waar ze verantwoordelijk is voor de jeugd waar ze jonge vrouwen met elkaar wil connecteren. Inge is daar verantwoordelijk voor 5 landen. Met deze ruiker bloemen wil Vrouw en Maatschappij Oostkamp Inge dan ook bedanken voor haar inzet in Oostkamp en ver daarbuiten. (GST)