Inge (48) is de Krak van Brugge: “Onze Facebook-groep Brugge Solidair! zorgde voor een tsunami aan solidariteit”

“Ik draag de Krak-titel op aan mijn ouders. Ze zijn er niet meer , maar ze gaven mij het engagement om van de samenleving een warmere plek te maken”, zegt Inge Devos.

Inge Devos (48) herinnert het zich nog als de dag van gisteren: “Op vrijdag 13 maart 2020 legde ik nog samen met andere collega’s het examen voor bewakingsagent af. Wegens corona waren we onderverdeeld in kleine groepen, op verschillende locaties. Diezelfde dag ging het land voor drie weken in lockdown, dus ook de musea.”

“Ik had toen al de Facebook-groep Brugge Venetië van het Noorden, waarop mooie sfeerbeelden van onze stad gepost werden. Plots begonnen Bruggelingen daarop allerlei berichten over corona te schrijven. Bijgevolg startte ik de nieuwe groep Brugge Solidair! op, samen met mijn collega Nadia. Het doel was om mensen in nood te helpen in een tijd waarin velen geïsoleerd raakten. Vrijwel meteen werd er via dat sociale medium op een laagdrempelige manier gecommuniceerd. Mensen hadden nood aan verbinding.”

“Er werd info uitgewisseld over corona en de lockdown, vrijwilligers meldden zich aan. Die eerste nacht heb ik nauwelijks geslapen, ik wilde zoveel mogelijk posts beantwoorden en stelde een formulier op om het aanbod van vrijwilligers te stroomlijnen. Op een korte tijdspanne boden zeker al zestig mensen spontaan hulp aan voor degene die minder mobiel waren: boodschappen, luisterend oor…”

“De maandag daarop stuurden we een mail naar Stad Brugge, want het escaleerde. Diezelfde dag nog werd ik gecontacteerd door enkele stadsdiensten die voorstelden om hun karretje te hangen aan ons platform. Vanaf dan ontstond een tsunami aan solidariteit.”

Zeven initiatiefnemers

“Ik deed het niet alleen, we waren met zeven initiatiefnemers: Nadia, Valérie, Tristan, Lisa, Frederik en Johan stonden mee aan de wieg van Brugge Solidair! Elk vanuit zijn eigen ervaring en interesses. De ene is vooral actief in Zeebrugge, anderen richtten zich op diversiteit, mensen met beperking, senioren… Ik hield vooral contact met verscheidene diensten en zorgde er samen met de anderen voor dat het platform actief bleef.”

“Ons initiatief is uitgegroeid tot een netwerk van solidariteit, waarin buurtbewoners, buurtcentra, lokale organisaties, vrijwilligers elkaar helpen. In overleg en met de hulp van de Vrijwilligerscentrale werden mensen uitgestuurd voor een boodschappendienst, maar ook om te praten met eenzame Bruggelingen. Tijdens de pandemie was er een tsunami van noodkreten, ons forum had een sneeuwbaleffect. Ook nu nog vragen veel mensen hulp. Praktisch dagelijks, zeker in de winter, krijg ik een oproep van een dakloze in mijn mailbox. Met de boodschap dat er weer geen plaats is in Huize Minnewater, waar nochtans al dertig bedden staan. We hebben voor de daklozen al warme soep gemaakt in het Huis met Vele kamers.”

“In 2023 kregen we de Inclusieprijs. Die gaat jaarlijks naar een persoon of vereniging die zich inzet voor kwetsbare mensen in de samenleving. Een initiatief van de Stedelijke raad voor Personen met een Handicap. De raad kreeg veel berichten van mensen die via ons platform geholpen werden en gaf daarom die prijs aan ons.”

“Brugge Solidair! is meer dan ooit nodig anno 2025” Vanwaar haal je je engagement? “Ik ben opgevoed door ouders die zelf erg geëngageerd waren en die altijd klaarstonden voor anderen. Zij hebben mij die sociale reflex meegegeven. Jammer dat ik het hen niet meer persoonlijk kan laten weten dat ik de Krak van Brugge ben, want ze zijn al jaren niet meer in ons midden. Ze zouden zeker trots geweest zijn.” Brugge Solidair! werd tijdens corona opgestart. Is dit platform nog zinvol anno 2025? “Meer dan ooit! Onze Facebook-groep telt nu 8.100 leden. Er is nog veel verdoken armoede, eenzaamheid en dak- en thuisloosheid in Brugge. Wij horen of zien enkel de mensen die hulp durven te vragen. Wie je niet hoort, is er vaak nog veel erger aan toe. Velen vallen ook uit de boot, omdat ze net te veel verdienen voor steun, maar te weinig om al hun rekeningen te betalen.” Brugge Solidair! steunt op vrijwilligers, die slechts beperkt kunnen helpen. Is er geen nieuwe structuur nodig? “We zijn vooral een doorverwijsforum, geen hulporganisatie. We hopen in de nabije toekomst op een fysieke locatie. Ook een officiële erkenning en sponsoring zou een grote stap vooruit zijn.”