Infrastructuurwerken voor De Lange Thuyn van start: Blankenberge krijgt nieuwe woonbuurt met 239 wooneenheden

In het verlengde van de Lissewegestraat, op de grens met het poldergebied, verrijst straks een nieuwe woonbuurt met 239 wooneenheden. De Lange Thuyn wordt meteen ook de laatste grote woonrealisatie in Blankenberge. “Een belangrijke realisatie als we mensen in eigen stad willen houden”, zegt burgemeester Björn Prasse.

Met bijna 21.500 inwoners blijft Blankenberge groeien en dat zal volgens burgemeester Björn Prasse ook in de komende jaren nog zo zijn. “Daarom is het goed dat hier een breder woonaanbod gecreëerd wordt. Met De Lange Thuyn willen we onze gezinnen, starters en senioren ook de kans geven om in Blankenberge te blijven wonen.” Met het project wil de stad een antwoord bieden op het nijpende tekort aan betaalbare bouwgrond, en tegelijk ook inspelen op de tendens van gezinsverdunning en vergrijzing. Zo wordt binnen het woonproject een divers aanbod aan bouwgronden, huurwoningen en -appartementen voorzien. De Lange Thuyn, een woonproject van zowat 5 miljoen euro, wordt een mix van gesloten bebouwing, vrijstaande en koppelwoningen. WVI brengt in totaal 133 bouwkavels op de markt die variëren van 167 tot 845 vierkante meter.

Eigen architect

“Daarvan zijn er 50 bestemd voor koppelwoningen, 33 voor vrijstaande woningen en nog eens 50 voor gesloten bebouwing. Een grote troef van de WVI-bouwkavels, is dat kopers nog steeds met een eigen architect en aannemer naar keuze aan de slag kunnen gaan”, zegt algemeen directeur Geert Sanders.

Ook sociale huisvestingsmaatschappij Het Lindenhof realiseert er 106 woonentiteiten. “Hiermee kunnen wij in één beweging heel wat van onze kandidaat-huurders aan een nieuwe woning helpen die voldoet aan alle huidige energievereisten. Blij dus dat het project eindelijk van start gaat, want we zitten nu met een gemiddelde wachttijd tot 4 jaar”, aldus voorzitter Philip Konings.

De wijk zal goed toegankelijk via woonstraten en erfwegen, met aanvullend enkele snellere fiets- en wandelverbindingen. Er zal ook een vlotte verbinding zijn met het station en stadscentrum. Nog een essentieel onderdeel van het woonproject vormen de zachte, groene overgangen naar het polderlandschap. De verkoop van de WVI-bouwloten zou van start gaan in het voorjaar van 2024, als het hele woonproject opgeleverd is.