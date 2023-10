Infowandelingen over je gezondheid in Waregem

Met start en aankomst aan Chiropractie Waregem in de Gentseweg 673 vinden op zondag 22 oktober backwards walks plaats. Het zijn informatieve wandelingen over algemene gezondheid. De afstand bedraagt telkens vier kilometer.

Miet Decavel en Paul Dunford baten de gekende en geprezen chiropractie uit in Waregems kleinste deelgemeente Sint-Eloois-Vijve. Ze volgden samen de opleiding tot chiropractor aan de AECC in Bournemouth, Engeland. Ze wonen in Beveren-Leie en hebben drie kinderen: Mats, Pippa en Tilly. Het chiropractieteam bestaat verder uit Louise Tijtgat, Daan Lagrou en Birgit Deceuninck.

Ook jonge gezinnen

“De backwards walk is een informatieve wandeling rond gezondheid”, verduidelijkt Miet. “Tijdens de tochten wordt verder uitgelegd waar rugklachten vandaan komen. We willen ons focussen op de algemene gezondheid en preventie van klachten. Het is ook een aanrader om hieraan als jong gezin deel te nemen, omdat we ook dieper ingaan op ontwikkeling, ontwikkelingsstoornissen en wat we kunnen doen om onze kinderen te stimuleren.”

“De visie van de praktijk is vooral zoveel mogelijk te informeren en een actief herstel te garanderen. Dat is ook hoe het idee van de wandeling is ontstaan. Hoe kunnen we onze rugspieren op een actieve manier sterker maken en rugklachten voorkomen? Wat zijn belangrijke elementen in het stimuleren van onze kinderen om de hersenen optimaal te laten ontwikkelen? Wat zijn de beste oefeningen om het volledige lichaam te versterken? Wat is de beste brandstof voor ons brein? Hoe kunnen we vallen op latere leeftijd voorkomen?”

De backwards walks vinden plaats op verschillende wandeltijden, waarop je kunt inschrijven. Promofilmpjes zijn te bekijken op de sociale media van chiropractie Waregem.