Infovergadering Oostkerke over heraanleg dorpskern

In de kerk van Oostkerke vond dinsdagavond een druk bijgewoonde infovergadering plaats over de heraanleg van de dorpskern. De werken starten al op 14 maart en zouden in het najaar van 2023 achter de rug moeten zijn. Voldoende parkeergelegenheid in de vernieuwde dorpskern blijft een bekommernis onder de Oostkerkenaren.

Nu de plannen voor de vernieuwing echt concreet zijn en de start van de grootste werken, in de dorpskern, met rasse schreden nadert, was er veel belangstelling voor de infovergadering van het stadsbestuur. Over hoe de heraangelegde dorpskern er precies zou gaan uitzien, werd al eerder gecommuniceerd. De rijweg wordt heraangelegd in uitgewassen beton en de afgelijnde parkeerstroken en voetpaden in kasseien.

Fase 1

In een eerste stadium, fase 1A, wordt vanaf 14 maart dit jaar de Sint-Guthagostraat en de Processieweg heraangelegd; de kruispunten met de Hoekesrtaat en de Sint-Kwintensstraat niet inbegrepen. Deze fase zal tot ongeveer half juni duren. Het dorpscentrum blijft bereikbaar via de Eienbroekstraat en de Monnnikerestraat. In fase 1B , ongeveer vanaf half juni, volgt dan de Sint-Kwintenstraat – met daarin het bekende café De Knotwilg – en de kruispunten Processieweg/Sint-Kwintensstraat (met restaurant Het Oud Gemeentehuis) en Sint-Kwintensstraat/Monnikeredestraat (met de oude gemeenteschool). Deze fase zou tot eind oktober duren. De uitbater van De Knotwilg toont zich alvast erg misnoegd dat hij na de ellendige coronaperiode nu ook nog eens een zomer en een deel van het najaar met zijn zaak in een werfzone zit.

Fase 2 en 3

In de winter van 2022-2023 volgt dan Fase 2 met de heraanleg van de Monnikeredestraat en in de lente van 2023 volgt Fase 3, de heraanleg van de Hoekestraat. In de zomer van 2023 – tot in het najaar – is het de beurt aan de Zuidbroekstraat. Even buiten de dorpskern zal in de periode augustus-oktober 2022 ook nog de Heitegemsrtaat heraangelegd worden. Daar worden aan het voetbalplein ook 22 parkeerplaatsen gerealiseerd, als een vorm van randparking voor het dorp. Tijdens de de infovergadering kwamen er toch opnieuw veel vragen over parkeergelegenheid. Oostkerkenaren klaagden al eerder dat er nu al te weinig plaatsen zijn als er evenementen zijn in de parochiezaal, of als er recreanten hun auto plaatsen.

Er werd ook gevraagd naar de mogelijkheid om bewonerskaarten in te voeren of te werken met blauwe zones. Een horeca-uitbater vroeg nog naar de inplanting van een laadpaal voor elektrische voertuigen; die zou er komen, maar de locatie ligt nog niet vast. Verwijzend naar de eerdere heisa rond hoog opgehoopte opgegraven aarde bij het eerste deel van de werken enkele jaren terug vroeg een bewoner wat hier nu mee zou worden gedaan. Het antwoord luidde dat er nu veel minder aarde zou zijn, gezien er minder diep gegraven moet worden, en dat er geen herhaling komt van het eerdere probleem. De kans is reëel dat voor het afvalaarde een terrein langs de Zuidbroekstraat zou worden gebruikt, zo liet burgemeester Joachim Coens (CD&V+) tenslotte nog weten. (PDV)

Alle info, ook over omleidingen, via https://www.damme.be/werkenoostkerke