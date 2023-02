Infostand in Gemeentepunt rond Kappaertsite

Het lokaal bestuur Zwevegem lanceerde in 2021 een Open Oproep-procedure via de Vlaamse Bouwmeester om een ontwerper aan te stellen voor de nieuwbouw van een schoolgebouw voor buitengewoon lager onderwijs, deeltijds kunstonderwijs en de vakantiewerking.

Deze opdracht omvat ook de omgevingsaanleg van de volledige site. Op de Kappaertsite komt immers een creatieve onderwijs- en vrijetijdscampus waar onderwijs, kunstonderwijs en vakantiewerking elkaar versterken. Men heeft de ambitie om in te zetten op maximaal gedeeld gebruik. In het Gemeentepunt is nu een infostand rond deze site te bekijken en dit tot woensdag 15 februari. Wie bijkomende vragen heeft, kan een afspraak maken via participatie@zwevegem.be of 056 76 57 67. (GJZ/foto GJZ)