Infosessie ‘veilig online bankieren’ in Bredene

Omdat bankautomaten en loketten met personeel een schaars goed worden, is online bankieren niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Maar wat zijn de voordelen en wat kan je er allemaal mee doen? Waar moet je op letten? Is het wel veilig? En wat indien je geen digitale toegang hebt? Je krijgt antwoorden op al deze vragen tijdens de infosessie ‘veilig online bankieren’ van Vief Bredene.

Daarnaast krijg je tijdens de voordracht ook meer uitleg over het fenomeen ‘phishing’ en andere vormen van online fraude. Hoe gaan oplichters te werk en hoe herken je verdachte mails of sms’en? Ook contactloos betalen, Payconiq en Itsme komen aan bod tijdens deze infosessie van Febelfin, de koepelorganisatie van de financiële sector.

Voor wie geen digitale toegang heeft, gaat Febelfin samenwerken met verschillende organisaties, die een computer of digitale toegang aanbieden. Dit kan verschillen naargelang het lokaal bestuur. De infosessie is een aanrader van formaat voor iedereen die meer wenst te weten over wat reilt en zeilt bij het online bankieren.

De infosessie vindt plaats op donderdag 16 maart 2023 om 14 uur in het gemeenschapscentrum Hubert Beuselinck (Pr. Elisabethlaan 47 Bredene Sas). Vooraf inschrijven in noodzakelijk. De toegang is gratis voor iedereen. Inschrijven kan bij Kris Costenoble, voorzitter Vief Bredene (Waterhoenstraat 30 8450 Bredene, 0496/756847, kris.costenoble@telenet.be). (MM)