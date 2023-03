Infomomenten voor personeel over Oostendse ziekenhuisfusie: vakbonden blijven wantrouwig

Over zeven maanden gaan de eerste diensten van het nieuwe ziekenhuis AZ Oostende effectief samenwerken. Vorige week werd de akte ondertekend en kreeg het personeel uitleg. In juni komt er een volgende informatieronde. Vakbonden en directie luiden een andere klok.

De ziekenhuisfusie, waarvan een eerste fase ingaat op 1 november met de verhuis van de materniteit en spoed naar de campus Damiaan, komt steeds dichterbij . Er was een gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst voor personeel van beide ziekenhuizen, vorige week werd de oprichtingsakte ondertekend en waren er opnieuw infovergadering voor het personeel. Voor het Serruysziekenhuis vond die plaats in het Vesaliusinstituut omdat de (Brugse) bazen geen toestemming gaven om dat te doen in het ziekenhuis zelf.

“We beloofden om zoveel mogelijk te communiceren en na september 2022 was dit onze tweede ronde”, zegt toekomstig directeur van het AZ Oostende Bart De Bock. “In de eerste reeks kregen we heel wat operationele en praktische vragen, terwijl dat nu plaats maakte voor vragen rond het gemeenschappelijke doel van AZ Oostende. We bereikten rond de 600 mensen en de ongerustheid is grotendeels weggeëbd. Er waren wel nog vragen over wat op elke campus zal doorgaan.” De Bock wijst er op dat ze wel al ver staan : “Voor 23 van de 25 disciplines spraken we al met de artsen en weten we wat de noden zijn. Tegen juni moeten we een duidelijk beeld hebben hoe de twee campussen concreet ingevuld worden. Dan komen er nieuwe infovergaderingen voor het personeel.”

Verbaasd

“Ze hebben ons twee weken geleden verbaasd”, zegt Jurgen Andries van vakbond VSOA. “We kregen te horen dat het personeel van het Serruys alles zou behouden, zoals loon en tweede pensioenpijler. Dat was een informele toezegging en op papier hebben we nog niets. Op de infovergaderingen voor het personeel is er tegelijk veel en weinig gezegd. Ze moeten nog veel onderzoeken en weten zelfs nog niet hoeveel bedden ze kunnen overnemen van het Serruysziekenhuis. Er is dus nog veel giswerk. Nu moet er formeel onderhandeld worden en willen we concrete zaken zien.”

“De stad won juridisch advies in en daaruit blijkt dat er voor het personeel moet onderhandeld worden met het AZ Sint-Jan. Dat is een goede zaak, want zij zorgen goed voor hun mensen. Ze zullen dus met dezelfde rechtspositieregeling kunnen overgaan naar het AZ Oostende”, zegt Alexander Haesaert van het ACOD. “Maar we hebben nog geen letter op papier. Over twee maanden willen we met concrete zaken naar onze mensen stappen.”

Nog steeds onzekerheid

Dit pamflet van de vakbonden geeft aan dat er nog altijd ongerustheid is.

Martine Dewitte (ACV) is kritischer : “Er is ons beloofd dat er behoud is van alle rechten, maar er staat niets op papier en daarover zijn we erg ongerust. Er zitten nogal wat adders onder het gras, zoals het behoud van de 40-uren week. In het AZ Damiaan is dat maar 38 uur. Diensten samenvoegen met medewerkers met zo’n verschillende uurroosters zal voor problemen zorgen. Als we op de personeelsbijeenkomst vragen stellen, dan hebben ze geen antwoord. Van zodra we iets concreet willen maken, krabbelen ze terug.”

De vakbondsvrouw schetst : “Ze weten wel hoe het nieuwe uniform er zal uitzien, maar niet hoe het werk, verloning of bevordering zal georganiseerd worden of wat de werkplek of roosters zullen zijn. Ook voorzitter Danick Minne (Open VLD) komt niet over de brug om concrete data voor onderhandelingen vast te leggen. De ongerustheid is moordend voor de mensen, want ze liggen wakker van de onzekerheid.” Dewitte wil snel gesprekken : “Het is nu niet correct naar medewerkers die al twee jaar in onzekerheid zitten.”