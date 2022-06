Infomoment rond Residentie Keyzershof met nieuwe assistentiewoningen: “Dichtbij genieten van je oude dag”

Op wandelafstand van de markt en het station van Lichtervelde verrijst binnenkort een bijzonder project. Nabij de basisschool ’t Vlot komt ‘Residentie Keyzerhof’ met 13 assistentiewoningen. Op zaterdag 11 juni geven bouwbedrijf Goethals, projectontwikkelaar Edima-Invest en vastgoedspecialist Caenen tekst en uitleg in OC De Schouw.

Binnenkort krijgt de voormalige dokterswoning uit 1914 in de Markstraat in Lichtervelde een nieuwe bestemming. Het gebouw in neo-Vlaamse-renaissancestijl, omringd door een prachtige tuin, wordt volledig gerestaureerd en uitgebreid met twee nieuwbouwvleugels. Het gebouw wordt omgedoopt tot ‘Residentie Keyzerhof’ en zal plaats bieden aan dertien assistentiewoningen. Bouwbedrijf Goethals, die de bouwwerken in goede banen leidt, is daarbij niet aan zijn proefstuk toe. “Eerder hadden we al gelijkaardige projecten in onder andere Aartrijke en Gistel”, licht zaakvoerder Martin Goethals (64) toe. “Daarbij sloegen we de handen in elkaar met projectontwikkelaar Edima-Invest, het bedrijf van mijn zoon Dieter en schoondochter Evelyne. Zij zal na de bouwwerken ook fungeren als woon-assistent van de bewoners. Wekelijks zal zij bij hen langsgaan om te bekijken wat hun noden zijn en om te helpen met administratie en dergelijke.”

Infomoment

Op 11 juni wordt ‘Residentie Keyzerhof’ voorgesteld in ontmoetingscentrum De Schouw in Lichtervelde. Iedereen die interesse heeft om een assistentiewoning te kopen of te huren is welkom. “Assistentiewoningen zijn woningen waarin alles aangepast is aan mensen die minder mobiel zijn of extra zorg nodig hebben, zodat zij zelfstandig kunnen blijven wonen”, vertelt Martin. “De woning is ook verbonden aan een zorgcentrale, zodat men altijd de nodige begeleiding en zorg binnen handbereik heeft. Assistentiewoningen zijn dus zeker niet enkel bedoeld voor oudere mensen. In principe komt iedereen die om de een of andere reden nood heeft aan extra zorg in aanmerking.” Martin vindt het belangrijk dat elke gemeente een aantal assistentiewoningen heeft. “Steeds meer mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, maar zien het niet zitten om daarvoor te verhuizen naar een andere gemeente. Daarom vinden we het belangrijk dat elke gemeente een aantal assistentiewoningen ter beschikking heeft, zodat iedereen kan genieten van z’n oude dag in z’n vertrouwde omgeving.” (Lien Henneco)