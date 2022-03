Infoblad Lichtervelde steekt in een nieuw jasje

Lichtervelde Leeft, het is niet alleen de slogan van de gemeente, maar voortaan ook de naam van het vernieuwde infoblad.

“Vers van de pers: het eerste nummer van ons vernieuwd, hip infomagazine! Lichtervelde Leeft heet het. En dat merk je meteen. Want meer dan ooit stellen we mensen centraal in ons magazine”, stelt de gemeente het vernieuwde infoblad met gepaste trots voor. “Op de cover vind je voortaan altijd een inwoner van onze gemeente. De ene keer iemand die al lang in Lichtervelde woont, de andere keer een meer recente Lichterveldenaar.”

Nieuwe rubrieken

“En ook inhoudelijk gooien we het over een andere boeg. Kijk maar naar onze nieuwe rubrieken, zoals ‘Nummer 15’, de tuintip of de cartoon. Trouwens, neem je mooie foto’s en wil je ze delen? Doe het op sociale media met #lichterveldeleeft of bezorg ze aan de dienst communicatie. Misschien gebruiken we ze wel in het volgende nummer.”

“We vinden het belangrijk om contact met je te houden. Want Lichtervelde, dat zijn wij samen. Daarom hebben we onder andere dit mooie infomagazine. Maar je vindt ook veel info op onze website. Die houden we altijd up-to-date. En uiteraard: tijdens de openingsuren ben je ook altijd welkom in het gemeentehuis!”