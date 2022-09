Infoavond schetst omvang ziektebeeld en wil vrijwilligers warm maken

In het kader van de ‘Week van Dementie’ is in Zwevegem een infoavond over jongdementie georganiseerd. Bedoeling was enerzijds informatie te brengen en anderzijds vrijwilligers warm te maken om van Zwevegem nog meer een dementievriendelijke gemeente te maken.

Dat dementie een actueel probleem is, mag blijken uit de cijfers. Zo krijgt elke vier seconden iemand ergens ter wereld de diagnose dementie. Voor de Wereldgezondheidsorganisatie is dementie prioriteit nummer één.

Ook in Zwevegem laat het probleem zich voelen. “In 2018 telde onze gemeente 501 mensen met dementie. Volgens studies verwacht men tegen 2035 674 mensen met dementie”, vertelt Dominique Moreels, diensthoofd Eerstelijnszorg van de gemeente. Daarbij komt nog dat dementie drie keer zoveel betrokken mensen raakt: naast de patiënten ook de mantelzorgers en de professionele hulpverleners.

Er is een gat van ongeveer een jaar tussen de eerste symptomen van dementie en het melden ervan aan de eigen partner of familie. Pas twee tot drie jaar na de eerste tekenen wordt de diagnose gesteld door een arts. Bij dementie op jonge leeftijd duurt dit nog eens dubbel zo lang.

Tijdens de infoavond kwamen apotheker Ruben Glorieux en huisarts Sander Hooghe vertellen over hoe zij de eerste sporen van dementie ontdekken bij hun klanten of patiënten, en hoe ze er verder mee omgaan. Ook Claude Sablain, de Zwevegemnaar die meedeed aan Restaurant Misverstand, kwam over jongdementie getuigen. Telkens kwam naar boven dat men moet kijken naar de mens, en de persoon in kwestie betrekken bij het hele gebeuren.

In de gemeente is er al een werkgroep dementie aan de slag die allerlei initiatieven neemt. “We willen mensen met dementie en hun mantelzorgers blijvend kansen bieden om zich te ontplooien. Respect en inclusie staan voorop. Ze blijven deelnemen aan het ‘gewone leven’ en worden aangesproken op hun mogelijkheden in plaats van op hun kwetsbaarheid. Vanuit de werkgroep willen we verder het taboe doorbreken.” Samen met verenigingen, scholen, mantelzorgers wil men meer activiteiten opzetten.

Meer info via dominique.moreels@ocmw.zwevegem.be