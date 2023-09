Infoavond Burgerplatform Leefbaar E403 over openbaar onderzoek Ventilus

Het Burgerplatform Leefbaar E403 organiseerde een infoavond omtrent het openbaar onderzoek Ventilus. Aanwezigen konden bezwaren opmaken, met hulp van Heidi Deleu en Francky Snaet van het burgerplatform.

“Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen bezwaarschriften indienen”, zegt Heidi Deleu, “en dit vanuit persoonlijk perspectief. Een bezwaar indienen is gratis, kan gebeuren online, in het gemeentehuis van één van de betrokken gemeentes, door rechtstreeks een aangetekende brief te sturen naar het departement omgeving of via enkele burgerplatformen. Het departement omgeving is verplicht alle bezwaren te lezen, te bundelen en hun keuzes te motiveren.”

Een bezwaar indienen kan nog tot 27 oktober.

Getroffen gemeentes

Tijdens de infoavond waren ook andere gemeenten aanwezig die hun standpunt omtrent GRUP Ventilus kwamen toelichten. Lichtervelde, Wingene, Oostkamp en Ardooie somden hun argumenten op. Neil Braeckevelt, advocaat bij Crivits&Persyn, het advocatenkantoor dat werd aangesteld door de gemeente Lichtervelde en Wingene, kwam toelichtingen geven voor beide gemeentes. De belangrijkste punten die naar boven kwamen, zijn het gebrek aan alternatieven en wat de concrete hinder zal zijn voor de eigendommen en op vlak van gezondheid.

Op de website staat meer informatie in verband met GRUP Ventilus en de data voor de volgende infomomenten. (JW)