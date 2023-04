Info voor zelfstandigen over ontwikkeling site Lammens

Op maandag 17 april om 19.30 uur in de eetzaal van de nieuwbouw van de vrije basisschool Wijnendale (ingang via de Alberic Deleustraat) organiseert Jong Ondernemend Wijnendale (JOW!) een infoavond over de ontwikkeling van de site van de voormalige pluimveeslachterij Lammens (foto).

De uitleg wordt gegeven door de ontwikkelaar zelf, Global Estate Group uit Oostkamp. Het is de bedoeling om op het domein een duurzame bedrijvenzone aan te leggen met respect voor de groene omgeving en met behoud van een beperkte hoeveelheid bewoning. Opgepast: de infoavond is enkel toegankelijk voor zelfstandigen en ondernemers. Het aantal plaatsen is beperkt en vooraf reserveren moet via www.wijnendale.be. Uiteraard zal er mogelijkheid bestaan om vragen te stellen. JOW! heeft als doel de Wijnendaalse handelaars te verenigen en in contact te brengen met de lokale bewoners. JOW! werd vorig jaar in september opgestart door slager Joeri Lidou, tv- en filmmaker Philippe Piffet, vastgoedmakelaar Lander Bonte en marktkramer-winkelier Lieven Dekoninck. (JS)