“Inferno in Aalbeke vergeet ik nooit”: Na 46 jaar neemt adjudant-postoverste Frank (65) afscheid van brandweer

Voor adjudant-postoverste Frank Degraeve (65) van de brandweerpost Bramier wordt de overgang van oud naar nieuw een bijzonder moment. Op oudejaarsavond om klokslag middernacht hangt hij na 46 dienstjaren zijn brandweerhelm aan de haak. De fakkel van postoverste geeft hij door aan Franky Mullebrouck.

De carrière van Frank Degraeve als vrijwillig brandweerman startte op 21 november 1978. “Café-feestzaal De Club is mijn ouderlijk huis. Het was ook het lokaal van de brandweer van Lauwe. Toen ik 18 was, vroegen ze me of ik geen goesting had om bij de brandweer te komen. Bovendien waren mijn grootvader Hector en mijn oom Marc luitenant bij de brandweer.”

Digitalisering

Frank mocht ervaren hoe het professionalisme en de efficiëntie binnen de brandweer doorheen die 46 jaar alsmaar toenam. “Alles samen heb ik drie kazernes, vijf postoversten en zes burgemeesters meegemaakt. In mijn beginjaren werd er niet veel van ons verwacht. Eens per maand moesten we oefenen en wanneer de sirene loeide, repten we ons naar de kazerne. Later werden we in weekploegen ingedeeld, kwamen er pagers (draadloze oproepsystemen) en konden we door de digitalisering ook selectief opgeroepen worden.”

Frank ondervond hoe de gasramp van Gellingen in 2004 de veranderingen bij de brandweer in een stroomversnelling bracht. “De territoriale bevoegdheid van steden en gemeenten voor de organisatie van de brandweer ruimde plaats voor het SAH-principe of ‘Snelst Adequate Hulp’. Voortaan rukte het meest dichtbije korps uit. Van de vrijwilligers werd ook een vorm van professionaliteit verwacht. Er werd dan ook volop ingezet op opleidingen en oefeningen.”

Site Bramier

Toen in 2015 de hulpverleningszone Fluvia opgericht werd, een netwerk van 14 brandweerposten, werd Frank adjudant-postoverste van de brandweer van Lauwe. “Zo kon er voortaan op een efficiënte manier een ‘middelentrein’ ingezet worden om uit te rukken, met bijvoorbeeld een pompwagen van Lauwe, een ladderwagen van Kortrijk, een tankwagen van Wevelgem…”

“Om het zolang vol te houden, moet je thuis met zijn tweeën pompier zijn”

In 2023 werden de kleine posten van Lauwe en Marke samengevoegd tot de nieuwe brandweerpost Bramier. “Waar we voorheen slechts 20 tot 24 man telden, vormen we nu met 42 vrijwilligers een deftige post. Volgend jaar komen daar nog eens 3 stagiairs bij. Het positieve gevolg is dat we bijna altijd kunnen uitrukken, dat we twee autopompen kunnen bemannen…”

“Ik ben burgemeester Lust van Menen en burgemeester Van Quickenborne van Kortrijk dankbaar dat ze destijds in ons verhaal meegegaan zijn om een nieuwe kazerne op de site Bramier te realiseren.”

Groot Inferno

“Wat me zal bijblijven zijn de ernstige ongevallen met geknelden die herhaaldelijk aan de kluifrotonde op de N58-expresweg plaatsvonden. Het spectaculairst was ongetwijfeld het inferno bij het diepvriesopslagbedrijf Coldstore in Aalbeke. De opgeslagen voorraden vet en boter smolten en zorgden voor één grote brandende frietpot. De hitte was enorm, door het bluswater ontstonden er draaikolken, omliggende woningen moesten beschermd worden… Er waren ook mooie momenten. Wanneer mensen je achteraf komen bedanken, dan doet dat heel veel deugd.”

Bijenimker

“Iedere periode had zo zijn charmes. De kameraadschap, de collegialiteit en de motivatie onder de pompiers zijn echter al die jaren intact gebleven. Die vormen een rode draad doorheen mijn ganse carrière. Om het zolang vol te houden, moet je thuis met zijn tweeën pompier zijn. Je vrouw moet meegaan in je verhaal en je steunen. Want altijd opnieuw zijn er opleidingen, vergaderingen, interventies… Nu mijn afscheid nadert, voel ik dat het genoeg geweest is. Fysiek ben ik nog in orde, maar het voortdurend bijscholen vergt veel energie.”

“Nu zal ik tijd hebben om te reizen of om opnieuw te gaan fietsen met The Keybones. Dat zijn zaken die ik altijd uitstelde, omdat ik in die schwung zat en steeds weer naar mijn agenda keek… Op Bramier ben ik intussen geboeid geraakt door de wondere wereld van de bijen. Twee collega’s uit Marke zijn als imker actief in het natuurdomein, dat aan de kazerne grenst. Ik heb nu zelf ook een cursus als imker gevolgd en zal dat dus ook meer kunnen doen”, besluit Frank.