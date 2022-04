Infanteristen uit Lombardsijde nemen peterschap van komodovaraan Charly uit Pairi Daiza op zich

Een nieuwe legercompagnie uit Lombardsijde zakt vrijdag af naar Pairi Daiza waar ze het peterschap over komodovaraan Charly op zich zullen nemen. Zowel het leger als het reptiel delen een aantal eigenschappen.

Een nieuwe legercompagnie uit Lombardsijde heeft als officieel logo de komodovaraan gekozen. Meteen worden de infanteristen ook peter van Komodo Charly uit Pairi Daiza. “Daarmee financieren ze ons project in Indonesië om deze soort in het wild te beschermen”, klinkt het bij Pairi Daiza.

Overeenkomsten

Er zijn wel meer overeenkomsten tussen het leger en de varaan. ‘Charlie’ is een term die in het radioverkeer gebruikt wordt. En net als de carabiniers-grenadiers uit Lombardsijde woont de komodovaraan aan de kust. Bovendien kan ook het dier tegen een stootje, net als de militairen. De compagnie heeft bijvoorbeeld al een luchthaven in Afghanistan beveiligd.