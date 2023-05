Inès (22) scoort wereldwijd met hondenmerk ‘Marley and Me’ en organiseert opnieuw modeshow voor honden in Knokke-Heist

Honden zien paraderen op de catwalk? Daarvoor moet je woensdag opnieuw in Knokke-Heist zijn. Inès Goulaf (22) organiseert er haar tweede hondendefilé. Meer dan twintig ‘dogfluencers’ zullen er de collectie van Inès tonen aan het grote publiek. En dat zou wel eens een héél groot publiek kunnen zijn, want haar merk ‘Marley and Me’ krijgt wereldwijde respons.

Het was een opvallend beeld precies een jaar geleden. Regenvestjes, gebreide truien en gepersonaliseerde leibanden: de honden showden het allemaal tijdens de modeshow in Knokke-Heist. Het initiatief kwam van Inès Goulaf, die toen haar eigen hondenzaak opende in de kustgemeente in de vorm van een pop-up. Het hondendefilé werd een groot succes en zo kreeg de hondenwinkel van Inès nóg meer weerklank.

Het Zoute

Al in 2019 zette de jonge onderneemster haar eigen merk ‘Marley and Me’ op – een verwijzing naar de naam van haar eigen hondje. “Ik maak alles met de hand en ging naar beurzen in binnen- en buitenland. Door het succes besloot ik vorig jaar een pop-up te starten”, legt Inès uit. En die bleek een schot in de roos. In die mate zelfs dat de jonge vrouw besloot een permanente winkel te openen in het Zoute. En daar bleef het niet bij. “Ondertussen opende ik ook een pop-up in Parijs”, zegt ze trots. “Het was mijn droom om ooit in Le Bon Marché – een bekende zaak in Parijs – te staan. En kijk, nu is het zover. Onverwacht, want vorig jaar nam ik al contact op zonder resultaat. Tot ze in januari tijdens een beurs in Frankrijk zélf naar me toe kwamen. Ik twijfelde geen seconde en greep de kans met beide handen.”

Inès combineert het runnen van haar zaak in Knokke-Heist met het uitbaten van de pop-up in de Franse hoofdstad. “Wekelijks ga ik een tweetal dagen naar daar. Voor de rest kan ik gelukkig rekenen op mijn nicht die in Parijs woont en alles mee in goede banen leidt”, legt Inès uit.

“Je kan wel zeggen dat ik in een droom leef, ja. Mijn merk wordt in meer dan 50 winkels in Frankrijk verkocht, er is interesse in Italië, Nederland en zelfs de Verenigde Staten. Ik maak alles nog steeds helemaal zelf, dus kalme dagen zijn er tegenwoordig niet meer bij”, klinkt het met de glimlach. “Mijn ultieme droom? Een eigen vestiging in New York.”

Hondenmodeshow

Maar woensdag is er dus eerst de tweede editie van haar hondenmodeshow. Tussen 16 en 16.30 uur kan je de modellen van de hondenwinkel ‘Marley and Me’ zien op de catwalk op het Lichttorenplein in Knokke-Heist. “Er lopen meer dan twintig honden mee. Dat zijn er een stuk meer dan vorig jaar. Bij slecht weer is er binnen een alternatief, maar natuurlijk hopen we om de modeshow buiten te kunnen organiseren”, zegt Inès. (MM)