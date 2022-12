Ineke en Ine maken loflied over kinderopvang: “Een lichtpuntje na een donkere periode”

De kinderopvangsector gaat door een zware crisis, waarbij heel wat gebreken aan het licht komen en er geregeld ook crèches dicht moeten. Die stroom van negativiteit willen kinderbegeleidsters Ine Vanaelst (22) en Ineke Corneillie (29) uit het kinderdagverblijf Het Dol-Fijn-Huisje in Ingelmunster doorbreken en dat doen ze met een zelfgemaakt rapnummer over de goede kanten van de kinderopvang.



Het duo werkt al respectievelijk drie en één jaar in kinderdagverblijf Het Dol-Fijn-Huisje in Ingelmunster, dat samen met nabijgelegen opvangen Het Kabouterhuisje en Het Droomhuisje gerund wordt door Filip Verhulst en Nancy Goemaere. “De laatste tijd worden we in de media overspoeld door minder fraaie verhalen over kinderopvangen die geschorst worden, al dan niet tijdelijk moeten sluiten of hun vergunning kwijt raken”, zeggen de jongedames. “Vorige week nog was er het verhaal van een onthaalmoeder uit Ingelmunster die tijdelijk moest sluiten na een medisch noodgeval met een kindje. Dat was voor ons de druppel en in een opwelling besloten we een lied te maken over wat er wél nog allemaal goed gaat in de sector.”

Kwaliteit

En dus maakten Ine en Ineke een rapnummer, met daarin teksten als: Er is hier veel ambiance en veel gezang. Ze worden sociaal, spelen samen allemaal. Iedereen uniek en heeft talent. Maakt niet uit wie of wat je bent. Het nummer stond volgens de dames vlug op papier. “In een half uur was de klus geklaard, want het kwam vanuit ons hart”, zegt Ine. “De laatste tijd straalt de negativiteit uit het nieuws op alle begeleiders af. Wij worden daar op aangesproken en mensen vragen zich af of het er overal zo slecht aan toe gaat. Ze kunnen niet verder van de waarheid zitten. Met ons lied willen we dat benadrukken. We staan met plezier elke dag voor de kindjes klaar, ook als de druk hoog oploopt, want ons takenpakket wordt steeds groter. Gelukkig vormen we met onze zes andere collega’s een hecht team en hebben we veel aan elkaar. Kindjes hebben ook effectief veel aan een opvang. Ze worden socialer en leren samen spelen. Zelfs mijn eigen dochtertje stuur ik naar hier, omdat ik weet dat ze in goede handen is bij collega’s” aldus Ineke.

Toch hebben Ine en Ineke ook een boodschap voor de overheid. “Die beslist dat één begeleider voor negen kindjes voldoende is, terwijl dat behoorlijk op de limiet is”, klinkt het. “En ja, er is nu eenmaal een tekort in de sector, maar je mag niet inboeten op kwaliteit. De job is helaas niet aantrekkelijk meer en er stromen bitter weinig stagiairs door, maar het is wel de mooiste job die er bestaat. De liefde en genegenheid die je van die kindjes terug krijgt, is enorm. We hopen daarom dat dit loflied een lichtpuntje na een donkere periode kan zijn.” vadu)