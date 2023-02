Ineke Anckaert wil als matchmaker singles koppelen: “We zorgen voor passende begeleiding”

Blind Getrouwd, maar dan zonder camera’s en extra stress. De 35-jarige Ineke Anckaert hoopt als matchmaker singles te koppelen, een concept dat in bijvoorbeeld De Verenigde Staten en Nederland erg populair is. “Datingsites en -apps bieden veel kwantiteit, maar weinig kwaliteit. In hun zoektocht naar hun perfecte partner is het belangrijk dat singles begeleid en gecoacht worden.”

Ineke Anckaert zette de voorbije jaren met haar man Pastalicious op de kaart. “Ons bedrijf staat inmiddels op punt. Terwijl mijn man Pastalicious verder uitbouwt, start ik mijn eigen bedrijfje ‘Alles is liefde’ op”, start Ineke haar verhaal. De mama van drie heeft inmiddels een diploma relatietherapeute op zak en maakt momenteel nog een opleiding als seksuologe af. Daarnaast volgde ze in binnen- en buitenland verschillende cursussen omtrent relaties, liefde en seksualiteit.

“Van jongs af aan ben ik geboeid door relaties en liefde. Ik bekeek tal van Netflixprogramma omtrent matchmaking, een fenomeen dat bijvoorbeeld in Nederland en de Verenigde Staten erg populair is. Bij ons is het nog een beetje een taboe, maar daar wil ik nu verandering in brengen.”

Het werk van een matchmaker is vergelijkbaar met hetgeen de coaches in het bekende televisieprogramma ‘Blind Getrouwd’ doen.

Begeleiden en coachen

“In mijn database of via mijn eigen netwerk en contacten binnen de wereld van singles ga ik op zoek naar mensen die volgens mij bij elkaar passen. Ik ga met hen afzonderlijk in gesprek en probeer zoveel mogelijk van hen te weten te komen om zo een perfecte match voor hen te vinden. We regelen een date, maar daarna gaan we ook nog samen zitten over hoe het is geweest. Die begeleiding en coaching, zowel voor als na de eerste ontmoeting vind ik erg belangrijk.”

Vandaag de dag zijn er heel wat apps en sites waar singles terecht kunnen om een partner te vinden. “Er is vooral heel veel kwantiteit, maar weinig kwaliteit. Alles is er zo oppervlakkig. We oordelen op het uiterlijk en ‘swipen’ misschien personen weg die wel bij ons passen. Veel mensen ervaren het online swipen en daten als frustrerend. Door middel van die interviews met de singles kom ik echt te weten wie die mensen zijn en waarom het misschien in een vroegere relatie is fout gelopen. Van uit die kennis is het dan ook een pak eenvoudiger om in te schatten wie nu echt bij hem of haar past.”

Serieus op zoek

Bij matchmaker Ineke is iedereen welkom. “Ik denk bijvoorbeeld dat het ook voor heel wat zelfstandigen, die door het vele werk minder tijd hebben om te daten, interessant is om een matchmaker in te schakelen.”

Wie in de database van Ineke wil opgenomen worden, kan dat gratis. Het traject die daarna doorlopen wordt om een perfecte date te vinden is wel betalend. “Dat zorgt er ook voor dat mensen die het traject doorlopen serieus op zoek zijn en echt wel uitkijken om iemand nieuws te leren kennen.” Matchmaker Ineke testte de voorbije periode haar concept al uit bij een tiental personen.

“Hun enthousiasme is groot. Daarnaast probeer ik nu heel wat singles warm te maken voor het initiatief. Mensen uit de streek, maar ook singles uit heel Vlaanderen.”

Volledig pakket

Naast haar matchmakingservice start Ineke ook als single-, dating, seks- en relatiecoach. “Op die manier kan ik een volledig pakket aanbieden. Voor alle tips rond relaties, liefde en seksualiteit kan men voortaan bij mij terecht. Iedereen heeft nood aan liefde en ik wil anderen dan ook helpen om daarin hun weg te vinden.”