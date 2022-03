Ine Desplinter ontwikkelt online leeslijst met lokaal schrijftalent

Ine Desplinter (37) uit Sente is lerares Nederlands in Spes Nostra in Heule. Toen ze merkte dat zowel eind november in de Grote Vriendelijke 100-lijst van lezerscommunity Hebban. nl en De Grote Vriendelijke Podcast als midden januari in de Boon-lijst van de beste kinder- en jeugdboeken amper plaats was voor Vlaamse auteurs, zette ze samen met twee leesvriendinnen een eigen actie op poten.

Al enige tijd promoot Ine Desplinter via Instagram @ine_leest jeugdliteratuur. Met dit initiatief wil ze auteurs en boeken voor de jeugd in de schijnwerpers plaatsen. Toen in november vorig jaar lezerscommunity Hebban. nl en de Grote Vriendelijke Podcast haar Grote Vriendelijke 100-lijst online publiceerde, was de teleurstelling groot bij Ine, gezien er amper een Vlaamse Auteur in deze lijst was opgenomen.

Toen ze midden januari ook in de Boon-lijst hetzelfde merkte, besloot ze met twee leesvriendinnen een eigen online lijst te publiceren. “Met #leeslokaal willen we de Vlaamse auteurs en illustratoren in de spotlights plaatsen”, opent Ine. “Het was zowel voor mezelf als vele andere Vlaamse lezers een echte teleurstelling te moeten vaststellen dat geen enkele Vlaamse auteur in geen van beide verschenen lijsten terug te vinden waren.”

“Geen boycot”

Samen met bibliotheekmedewerker Annelien Vanessche en Maite Gardin van website Het Boekenrijk besloot ze een eigen lijst in het leven te roepen die de weerspiegeling weergeeft van de favoriete Vlaamse auteurs van de Vlaamse lezer. “De criteria die we hiervoor gebruikten, waren onder meer het aantal boeken dat de auteur al uitbracht, hoe groot het talent is, of er al werken van de auteur in een andere taal werden vertaald en de jaren ervaring die de schrijver heeft. We stelden vast dat heel wat Vlaamse kleppers geregeld de revue passeerden. Het resultaat van onze bevraging aan de Vlaamse lezer maken wij nu naar aanleiding van de Jeugdboekenmaand 2022 bekend.”

Ine, Annelien en Maite zien geenszins hun lijst als een boycot op de twee bestaande lijsten, maar eerder als een aanvulling. Van zowel de Vlaamse auteurs als uitgevers kregen ze alleen maar lof. “Ons initiatief wordt alvast gewaardeerd door de Vlaamse lezer, want we kregen ook al de suggestie om eenzelfde lijst op te maken voor volwassenenboeken”, gaat Ine verder.

“De positieve commentaren die we krijgen op onze lijst geven mij alvast de nodige energie om ook in de toekomst onze lijst verder te blijven verfijnen en uitgeven. Jeugdboeken zijn immers meer dan enkel maar om te lezen. Voor kinderen zijn boeken een vorm van troost, iets waar ze levenslessen in vinden, een ontspannend moment. In mijn kindertijd heb ik ook zelf veel strips en boeken van Marc de Bel verslonden.”

Tips

Ine merkt dat haar leerlingen bij het begin van het schooljaar meestal weinig interesse in lezen tonen. “Televisie kijken en gamen staan bovenaan hun lijstje. Naarmate het schooljaar vordert, slaag ik er echter telkens in om de interesse in het lezen te wekken. Mijn grote boekenkennis helpt alvast om hen concrete tips te geven.”

Ine kreeg haar voorliefde voor het Nederlands tijdens haar middelbare studies. Het was een lerares die haar interesse wist te prikkelen. Na een tijdje toneel te hebben gespeeld, verdiepte de mama van drie zich verder in boeken. Een microbe die ze ook al wist door te geven aan haar kinderen Odet, Nette en Ceriel. (BRU)