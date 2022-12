Ine Debruyne is nieuwe Torhoutse schepen

Ine Debruyne (34) is tot eind 2024 de nieuwe schepen van Torhout. De jongedame van Vooruit-signatuur volgt haar partijgenoot Paul Dieryckx op. Maandagavond bij het begin van de gemeenteraadszitting legde ze de eed af.

De wissel was na de verkiezingen en de gesmede bestuurscoalitie van CD&V met Vooruit eind 2018 afgesproken. Eigenlijk was het de initiële bedoeling van Paul Dieryckx (67 op oudejaarsdag) om na zijn ontslag als schepen gewoon gemeenteraadslid te blijven, maar hij heeft zich bedacht. Hij stopt volledig met de actieve politiek. In januari legt Eddy Denolf (56) uit de Rijselstraat de eed af als zijn opvolger in de raad.

Werkloosheidsconsulent bij ABVV

Ine Debruyne woont in de Aartrijkestraat, is getrouwd met Marc Hallemeersch (65) en is de mama van Nona (10), Luca (8) en Laure (6). Ze werkt in Oostende als werkloosheidsconsulent bij het ABVV. In haar vrije tijd zingt ze al jaren in het vocaal ensemble Eufonia. Ze houdt ook van zwemmen.

Ine stond in oktober 2018 tweede op de Vooruit-lijst (toen nog SP.A), maar werd maar als zesde socialist verkozen met 308 stemmen. Dankzij de lijststemmen mocht ze echter toch naar de gemeenteraad. Dat systeem van lijststemmen die doorwegen, vervalt vanaf de verkiezingen van 2024. Intussen heeft de jongedame zich natuurlijk al wat kunnen profileren als gemeenteraadslid. Dat zou nog een stuk sterker moeten lukken als schepen. In 2018 was ze nog vrij onbekend.