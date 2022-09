Industriepark Grensland organiseert eerste circulaire week

Van maandag 19 tot vrijdag 23 september organiseren de bedrijven van het industriepark Grensland hun eerste circulaire week. Tijdens die week kan iedereen kennis maken met de verschillende projecten die op het bedrijventerrein lopen en kunnen bedrijven zelf ook hun kennis gaan bijschaven.

Circulaire economie, een hip en actueel woord waar nog steeds een waas van mysterie over heerst. Platform Grensland Menen-Wervik, de overkoepelende organisatie die het industrieterrein beheert, pakt daarom uit met een Circulaire week. “Zo’n 80 Menense en Wervikse bedrijven bundelen hun krachten om zo stappen te kunnen zetten in de richting van een circulair en dus groen bedrijventerrein”, verklaart parkmanager Herman Wenes.

Ecologische voetafdruk

“Tijdens de circulaire week kunnen mensen dan ook kennis maken met de verschillende projecten die we lopende hebben. Projecten die vaak erg belangrijk zijn, maar onder de radar blijven. Ook voor de bedrijven zelf is een dergelijke week interessant, omdat ze zich kunnen gaan verdiepen op de thematiek van het sorteren. Een thematiek die cruciaal is binnen een circulaire economie. Vaak zijn er nog te veel onbekende factoren waardoor bedrijven niet goed sorteren en op die manier hun ecologische voetafdruk niet aanpakken. Door middel van seminaries, workshops en bedrijfsbezoeken kunnen ze op die manier kijken hoe hun collega’s dit oplossen.”

Inzamelacties

De afvalberg reduceren en meteen ook de maatschappij een duwtje in de rug geven? Ook hiervoor is plaats tijdens de circulaire week. “Zo organiseren we een inzamelactie van pc’s en laptops die, na een opknapbeurt, richting kwetsbare jongeren gaan”, pikt Herman in. “De afvalberg kleiner maken en meteen ook iedereen kansen bieden. We houden ook een inzamelactie voor fietsen, samen met de fietsbieb. Wat nog bruikbaar is of kan worden hersteld, komt in de bieb terecht. Wat compleet versleten is, wordt meteen naar de juiste verwerker gebracht voor recyclage. We maken meteen ook werk van een nette omgeving tijdens ‘Keep it Clean’, een actie waarbij we bedrijven stimuleren het zwerfafval op en rond hun site te gaan opruimen.”

Jobbeurs

Niet geheel onbelangrijk: tijdens de circulaire week wordt meteen ook een jobbeurs georganiseerd. “Zowel werkzoekenden als stagiairs kunnen meteen kennis maken met de bedrijven die in Grensland actief zijn”, sluit Herman af. “Van Galloo tot Vanheede of zelfs Berry Alloc? Allen zullen ze op woensdag 21 september vertegenwoordigd zijn. De nood aan werkkrachten is groot, erg groot zelfs, en dankzij deze beurs kunnen we duidelijk maken dat diploma’s ondergeschikt zijn aan de wil om te werken. De bedrijven binnen Grensland zijn bereid om zelfs binnenshuis opleidingen te geven, zodat iedereen die gemotiveerd is een kans te bieden.”