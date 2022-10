Indrukwekkende ruwbouwwerken Middelkerks casino voor op schema

Met de zomer achter de rug hebben de werken voor de bouw van een nieuw casino in Middelkerke een bliksemstart genomen. De ruwbouw ligt voor op schema en oogt nu al indrukwekkend. “Heel wat nieuwsgierigen komen een kijkje nemen”, zegt een tevreden burgemeester Jean-Marie Dedecker.

Het lijdt geen twijfel dat, eenmaal afgewerkt eind 2023, het nieuwe casino in Middelkerke een van de blikvangers aan onze kust wordt. Het project zit momenteel nog in de ruwbouwfase, maar lokt nu al heel wat kijklustigen naar de werfsite aan de zeedijk. Het complex krijgt iedere dag meer vorm en dat is zeer naar de zin van burgemeester Jean-Marie Dedecker (Lijst Dedecker) en zijn schepen voor Openbare Werken Dirk De Poortere (Lijst Dedecker).

Grote inzet

“De werfleider verzekerde me dat bijna alle ondergrondse ruwbouwwerken grotendeels af zullen zijn tegen het einde van het jaar”, legt de burgemeester uit. “Dat betekent dat alle technische ruimtes, de kelder van het restaurant, de verbinding van het gebouw met de ondergrondse parking en de benedenverdieping van de evenementenzaal constructief klaar zullen zijn.”

“Door de gunstige weersomstandigheden en de inzet van voldoende bouwploegen – op dit ogenblik zijn 75 arbeiders actief op de werf – ligt de ruwbouw aanzienlijk voor op schema. Naast het gebouw schieten ook de werken aan de nieuwe zeewering en de parkeergarage goed op. Deze vooruitgang op een werf van die omvang is echt nooit gezien”, zegt een tevreden Jean-Marie Dedecker.

Omwonenden

Schepen Dirk De Poortere, die de werken op de voet volgt, staat daarvoor in nauw contact met alle aannemers. “Maar ook met de handelaars en de omwonenden”, verduidelijkt De Poortere. “De rioleringswerken aan de kant van Oostende zijn afgerond en dat doet me plezier. Het betekent dat de voetgangerszone op de zeedijk opnieuw vier meter bedraagt en uiteindelijk zijn dat de werken die de meeste impact hebben op de omwonenden”, besluit de schepen.