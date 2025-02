Indoorkarting opent de deuren in Knokke-Heist : “Een circuit van zo’n 600 meter lang, over twee verdiepingen met speciale lichteffecten”

Nog een week wachten en dan is Knokke-Heist een absolute trekpleister rijker. In The Smiles opent dan een indrukwekkende indoorkarting de deuren. Zaakvoerster Valerie Vanhonsebrouck kijkt de opening alvast met vertrouwen tegemoet. “We merken aan alles dat het enthousiasme bij de mensen groot is”, aldus Valerie.

Valerie Vanhonsebrouck leidt ons rond tijdens de laatste werkzaamheden van de indoorkarting in Knokke-Heist. Op de achtergrond zijn werklui volop in de weer met de voorbereidingen en het uitpakken van de wagentjes. Ook de racebaan zelf wordt nog volop onder handen genomen. Want op donderdag 27 februari moeten de eerste karts over het circuit scheuren. “We beschikken over 32 individuele en twee dubbele karts”, zegt Valerie. “Die laatste zijn ideaal voor mensen die in duo willen racen of bijvoorbeeld met de zoon of dochter samen.”

Elektrisch

Wat de wagentjes gemeenschappelijk hebben? Ze zijn allemaal elektrisch met een maximale snelheid van 50 à 60 kilometer per uur. “Het was nog een vraag van wijlen burgemeester Leopold Lippens. Al was ik zelf ook meteen voorstander van het idee om elektrisch te rijden. Ze worden na elke rit opgeladen”, zegt Valerie enthousiast. “Extra voordeel is dat er geen geur- of lawaaihinder is.”

De indoorkarting maakt deel uit van het indoor entertainmentparadijs dat vorig jaar al de deuren opende. Tel ze er maar op na: 24 bowlingbanen, een restaurant, een binnen- en buitenspeeltuin, karaoke, zes dartsborden, drie pooltafels en een obstakelarena waarin je zo snel mogelijk langs bepaalde punten moet passeren. Het was al een groot succes, maar met de opening van de indoorkarting is het plaatje binnenkort compleet. “Sinds we de eerste filmpjes losten over de opening kwamen er enorm veel reacties. Je merkt dat het enthousiasme bij de mensen groot is. Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat het een meerwaarde zal betekenen voor Knokke-Heist.”

Veel potentieel

Een rondleiding over het circuit later zijn ook wij overtuigd van het potentieel. “Het circuit is ongeveer 600 meter lang en gaat over twee verdiepingen met speciale lichteffecten. Tijdens de race kunnen de deelnemers ook alles zélf volgen op een display aan het stuur. Denk aan hun snelheid, rondetijd en positie. Het is een uitdagend parcours, maar overal zes meter breed dus inhalen is perfect mogelijk”, aldus Valerie. “In principe zullen er zestien karts op hetzelfde moment kunnen racen. Het is bijvoorbeeld ideaal geschikt voor een teambuilding van bedrijven. Dat merken we ook aan de vragen die we krijgen. Al kan je ook perfect als individu of kleine vriendengroep komen karten.”

Pauline Verhaeghe, verantwoordelijke van The Smiles in Knokke, vult aan. “We zullen het verhuren per sessie, maar evengoed in een ‘pakket’ samen met bowling en een diner in het restaurant. Op die manier bieden we de mensen diverse mogelijkheden aan”, aldus Pauline, die trots is op het eindresultaat. “Wat Valerie hier heeft klaargespeeld met The Smiles is echt fantastisch. De opening van de prachtige karting is de kers op de taart.” (MM)